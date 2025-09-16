Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2025 à Yopougon - Adama Bictogo offre 6 000 prises en charge

À l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, le maire de Yopougon, Adama Bictogo, a procédé, le vendredi 12 septembre 2025, à la remise de 6 000 prises en charge scolaires destinées à alléger les charges des familles à revenus modestes. La cérémonie s'est tenue à la mairie de Yopougon.

Reconduit pour la troisième année consécutive, ce soutien constitue une véritable bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. Plusieurs élèves ayant déjà profité du programme l'année dernière ont exprimé leur gratitude, soulignant l'impact positif de cette aide sur leurs résultats scolaires.

Pour cette édition, une attention particulière a été accordée à deux établissements : le groupe scolaire Newton, qui accueille des élèves non-voyants, et le groupe scolaire Claire Fontaine, spécialisé dans l'éducation des sourds-muets.

Au total, 94 établissements de la commune bénéficient de ce programme : 74 établissements secondaires généraux et techniques, 17 établissements supérieurs et 3 centres de formation qualifiante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Adama Bictogo a profité de l'occasion pour réaffirmer sa volonté de placer l'éducation au coeur de son action municipale. « Je reconnais que ces dons restent insuffisants pour couvrir tous vos besoins, mais Yopougon se veut une commune de solidarité. On peut avoir le minimum, mais avec du sérieux, de la discipline et du civisme, on peut réussir », a-t-il déclaré.

Les résultats scolaires confirment l'efficacité de ce programme social. Aux examens à grand tirage, les établissements partenaires affichent des performances supérieures aux moyennes nationales. Ainsi, au Bepc, on compte 658 admis sur 1 126 bénéficiaires, soit 58,40 %, contre 51,41 % au niveau national. Au Bac, 833 admis sur 1 890 candidats, soit 44,05 %, contre 43,97 % au niveau national. Enfin, pour le Bts, 75 admis sur 180 bénéficiaires, soit 42,20 %, contre 40,48 % à l'échelle nationale.