Cote d'Ivoire: Divo - Des frères arrêtés, les parents inquiets

Deux frères d'une même famille ont été arrêtés dans l'après-midi du vendredi 12 septembre 2025, rapporte l'Agence ivoirienne de presse (Aip) le lundi 15 septembre 2025.

Selon la grande famille Tablolilié, résidant au quartier Bada de Divo, elle ignore jusqu'à ce jour les raisons des arrestations de Toukpo Félix et de Toukpo Gilles Marcel par l'escadron de Divo. Toujours selon l'Aip, Toukpo Kodjo Félicien, chef de la grande famille Tablolilié et aîné des personnes arrêtées, s'est dit inquiet du sort réservé à ses frères.

Les faits se sont déroulés aux environs de 16 heures, le vendredi 12 septembre 2025. Un cargo de l'escadron de Divo est venu interpeller, devant la cour familiale de Toukpo Félix, ce dernier, fermier de profession. L'interpellation a eu lieu en présence d'autres membres de la famille et la maison familiale a été fouillée.

« Après être partis avec Toukpo Félix, des membres de l'escadron sont revenus un peu plus tard pour prendre un autre frère. Mais toute la famille avait déjà quitté et fermé la cour », a soutenu Toukpo Félicien.

Un peu plus tard, Toukpo Gilles Marcel, un autre grand frère, s'est rendu à l'escadron pour s'informer. Mais, une fois sur place, il a également été arrêté et mis à la disposition de la brigade de gendarmerie, comme son frère. Tous deux ont ensuite été transférés à la brigade de recherche à Abidjan, dans la nuit de vendredi à samedi, rapporte Aip. Celle-ci a précisé que Toukpo Gilles Marcel est attaché des finances au ministère du Commerce et de l'Industrie, à Abidjan.

Ignorant les raisons de ces arrestations, le chef de famille, Toukpo Kodjo Félicien, a pointé du doigt des motivations politiques. À l'en croire, l'un des frères, Toukpo Nébi, est un militant du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) et coordonnateur de la ligue des jeunes du parti à Divo-commune.

De plus, Toukpo Nébi et Toukpo Gilles Marcel se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Or, les deux frères arrêtés ne sont pas des militants du Ppa-CI. Il y aurait donc eu une erreur due à cette ressemblance frappante.