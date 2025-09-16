Cote d'Ivoire: 70 ans de présence de l'Église catholique à Bouaké - La restauration de la cathédrale au coeur de la célébration

Mgr Jacques Assanvo Ahiwa a lancé un appel de fonds auprès du peuple de Dieu.

Le dimanche 14 septembre 2025, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Bouaké, Monseigneur Jacques Assanvo Ahiwa, archevêque de Bouaké, a célébré une messe d'action de grâce à l'occasion des 70 ans de présence de l'Église dans la ville.

Pour cet événement marquant, trois évêques étaient présents. Il s'agit de Mgr Boniface Gbaya Ziri, évêque d'Abengourou ; Mgr Bruno Essoh Yédoh, évêque de Bondoukou et de Mgr Joseph Kakou Aka, évêque de Yamoussoukro. « Merci pour votre présence, signe de notre communion et de notre unité ecclésiale », s'est-il réjoui.

Les autorités politiques et administratives étaient également représentées, avec à leur tête Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la Vallée du Bandama.

Cette célébration a aussi été l'occasion pour l'archevêque de Bouaké de présenter au peuple de Dieu et aux invités de marque, le pallium que le Saint-Père, le pape Léon XIV, lui a imposé le 29 mai 2025 à Rome, lors de la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Cet ornement liturgique, porté autour du cou et sur les épaules, symbolise sa communion avec le successeur de Pierre, ainsi que sa participation à son autorité apostolique.

Alors que l'emblématique cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, coeur battant du diocèse et haut lieu de prière, de rencontre et de transmission de la foi, est en dégradation, Mgr Jacques Assanvo Ahiwa a profité de cette célébration pour relancer un appel de fonds en vue de sa restauration. « Que chacun, selon son coeur et ses moyens, puisse contribuer à cette belle oeuvre », a-t-il exhorté. Cet appel a aussitôt suscité des contributions.

Dans son homélie, l'archevêque de Bouaké a rappelé que le diocèse a été canoniquement érigé un 14 septembre, jour où l'Église célèbre la fête de la Croix glorieuse. « C'est pourquoi nous sommes habillés en rouge », a-t-il expliqué. Pour lui, l'histoire du diocèse continue à travers sa modeste personne, depuis sa nomination le 25 juillet 2024 et son installation le même jour anniversaire de la création du diocèse, pour présider aux destinées de cette archidiocèse.

Mgr Assanvo Ahiwa n'a pas manqué de rendre hommage à ses prédécesseurs, qu'il a qualifiés de « valeureux pasteurs ». « En faisant mémoire de ces pasteurs, nous les remercions encore et toujours pour le gigantesque travail pastoral abattu afin de tracer les grands axes de l'évangélisation de ce diocèse. Que le Seigneur leur accorde la place du bon et fidèle serviteur, afin qu'ils reposent dans la paix auprès de Lui », a-t-il prié.