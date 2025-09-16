Cote d'Ivoire: MMA - Des combats pour promouvoir la paix

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

À quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire qui déchaîne les passions, tous les moyens sont bons pour faire passer un message de paix. Ainsi, à l'initiative d'une structure de paris sportifs en ligne et en collaboration avec l'African Mma League (Aml), le Mma (Martial mixed art) a été choisi pour une caravane de sensibilisation.

La commune de Yopougon a abrité, samedi dernier, quatre combats. Devant un public majoritairement constitué de jeunes, les combattants ont fait apprécier leur talent. Lors de cette compétition, chaque athlète représentait un artiste, un comédien ou un influenceur bien connu qui jouait le rôle de manager.

On a pu apercevoir Kebaro (comédien) et l'un des membres du groupe Tnt. « À travers cette caravane, nous voulons sensibiliser les jeunes à se tenir à l'écart de la violence et des agitations. Il n'y avait donc pas mieux que le sport, en particulier le Mma pour véhiculer un message de paix », a déclaré Ismaël Bakayoko, le président de l'Aml.

Sept combats sont au programme de cette caravane. Les quarts de finale et les demies ont eu lieu samedi et dimanche dernier. La finale est prévue le 20 septembre, au Cscticao.

