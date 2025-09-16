« J'appelle tous les Ivoiriens, dans leur ensemble et leur diversité, à se lever, à se mobiliser et à participer massivement à la prochaine élection présidentielle, sans violence. Car si nous voulons le changement, la seule option est de voter massivement le 25 octobre prochain. C'est là, et seulement là, que nous pourrons transformer notre soif d'alternance et de changement en réalité », a déclaré Charles Blé Goudé lors d'un point de presse le lundi 15 septembre 2025, au siège du Cojep, sis à Angré.

L'ex-président des jeunes patriotes a affirmé qu'il reste convaincu que si tous ces millions d'Ivoiriens qui se sont abstenus de participer à l'élection présidentielle en 2015 et en 2020 votent massivement, l'opposition remportera la prochaine élection présidentielle.

« Pour ma part, je crois fermement que l'opposition a de réelles chances de gagner cette élection. Il convient de rappeler que bon nombre d'Ivoiriens n'ont pas participé aux élections présidentielles de 2015 et de 2020. Leur absence à ces grands rendez-vous n'a toutefois pas permis d'obtenir les changements auxquels nous aspirons », a-t-il soutenu.

Charles Blé Goudé dit rester confiant, car selon lui, l'on peut rejeter des candidatures, mais l'on ne peut pas arrêter l'élan d'un peuple décidé à faire entendre sa voix dans les urnes. Pour lui, dans l'isoloir, l'on est seul avec sa conscience et sa détermination.

« Oui, certains me diront que notre système électoral n'inspire pas confiance. Leurs griefs sont parfaitement légitimes. Je les comprends et je les partage. Mais a-t-on une autre alternative pour parvenir à l'alternance ? Ma réponse est non », a déclaré le président du Cojep.

Une convention du Cojep le 4 octobre à Yamoussoukro

Charles Blé Goudé a, par ailleurs, appelé la Commission électorale indépendante à assumer sa « lourde responsabilité » en organisant un scrutin transparent et sécurisé, afin d'éviter au pays de revivre les douloureux épisodes post-électoraux.

Enfin, il a annoncé la tenue d'une convention du Cojep le 4 octobre 2025, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Objectif : désigner le candidat de l'opposition que son parti soutiendra. « L'heure n'est plus aux querelles ni aux polémiques, mais au rassemblement », a-t-il lancé.