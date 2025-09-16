Cote d'Ivoire: Vavoua - 2 dealers interpellés

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Un équipage de l'antenne régionale de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues de Daloa a réalisé une importante saisie à Vavoua, dans le cadre de l'opération « Vacances sécurisées 10 ».

À la suite de l'exploitation d'une information anonyme, la police a interpellé deux individus qui se livraient à la vente de drogue, notamment du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne.

L'opération a permis de mettre la main sur D.A. alias Mahilande (38 ans), et son adjoint K.A. alias Denci (28 ans). Les forces de l'ordre ont saisi sur eux 4 kilogrammes de cannabis et 13 doses de cocaïne.

Ces présumés trafiquants devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.