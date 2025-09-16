Cote d'Ivoire: Vavoua - 2 dealers interpellés

Un équipage de l'antenne régionale de la Direction de la police des stupéfiants et des drogues de Daloa a réalisé une importante saisie à Vavoua, dans le cadre de l'opération « Vacances sécurisées 10 ».

À la suite de l'exploitation d'une information anonyme, la police a interpellé deux individus qui se livraient à la vente de drogue, notamment du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne.

L'opération a permis de mettre la main sur D.A. alias Mahilande (38 ans), et son adjoint K.A. alias Denci (28 ans). Les forces de l'ordre ont saisi sur eux 4 kilogrammes de cannabis et 13 doses de cocaïne.

Ces présumés trafiquants devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes.