Cote d'Ivoire: Migration irrégulière en Libye - 130 migrants ivoiriens regagnent Abidjan

Cent trente (130) migrants ivoiriens, en situation irrégulière en Libye, ont regagné Abidjan, le mardi 9 septembre 2025. Ils ont été accueillis à 17h 30 minutes, à l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan - Port-Bouët, par le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, Gaoussou Karamoko. Parmi eux, 25 femmes, 27 mineurs et 78 hommes. C'est la première vague sur les 170 attendus.

Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur représentait pour l'occasion, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Dosso Adama. Il a exprimé sa reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Tunisie, ainsi qu'à l'Organisation internationale pour les migrations (Oim), partenaires clés de cette opération.

Gaoussou Karamoko a expliqué le travail d'identification mené en amont, avant cette opération de rapatriement. « Beaucoup de migrants se présentent comme Ivoiriens, donc un travail rigoureux est mené par nos ambassades pour établir une liste fiable de ceux qui souhaitent réellement retourner au pays », a-t-il déclaré. Ajoutant qu'un dispositif rodé a été mis en place pour les accompagner. Il comprend l'accueil, le profilage et la réintégration. Le dispositif est composé de 14 structures étatiques et de l'Organisation internationale pour les migrations.

Toutes ces structures sont mobilisées pour assurer une prise en charge complète des migrants dès leur descente d'avion. « La Côte d'Ivoire tient à ses enfants, qu'ils soient ici au pays ou à l'extérieur. Ces migrants ont exprimé leur volonté de revenir. L'État, avec l'aide de ses partenaires, a répondu présent. C'est une grande joie de les accueillir. Nous devons maintenant les aider à se réinsérer dans le tissu socio-économique du pays afin qu'ils ne reprennent plus les routes de la migration irrégulière ».

