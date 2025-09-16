Tanzanie: L'étau judicaire se resserre autour de Tundu Lissu et de l'opposition à l'approche de la présidentielle

En Tanzanie, la Haute Cour de justice de Kisutu à Dar es Salaam a confirmé la tenue d'un procès contre Tundu Lissu. L'opposant est poursuivi pour trahison et son parti, Chadema, a été exclu des prochaines élections. Le principal opposant à la présidente Samia Suluhu Hassan aux élections présidentielles du 29 octobre est en prison depuis le mois d'avril. Ce 15 septembre, l'audience a eu lieu dans un climat de tensions.

Les vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux en Tanzanie. Des manifestants au sol, tabassés par les forces de l'ordre en plein Dar es Salaam. Leur faute : avoir été présents devant la Cour de justice de Kisutu en soutien à Tundu Lissu, le chef du parti d'opposition Chadema.

Ce 15 septembre, les juges devaient décider s'ils acceptaient la proposition de non-lieu soumise par Tundu Lissu, au vu, selon lui, des erreurs de procédure dans son affaire. Une requête rejetée sans grande surprise. Chadema dans un communiqué de presse condamnait l'arrestation de neuf de ses membres venus assister au procès et dont les charges ne sont toujours pas connues. Des évènements qui, selon les médias locaux, soulèvent de plus en plus le doute sur la transparence de la présidentielle du 29 octobre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais dans un article pour le média indépendant en ligne The Chanzo, la présidente de la branche jeunesse du parti au pouvoir CCM, le Parti de la révolution, Nasra Ramadhan, nie toute implication. Selon elle, ce sont « les conflits internes des partis d'opposition » qui les affaiblissent. Ce 15 septembre pourtant, la justice tanzanienne a annulé la candidature d'un autre parti d'opposition, ACT Wazalendo, l'Alliance pour le changement et la transparence, dont le candidat Luhaga Mpina venait tout juste de gagner une bataille judiciaire qui mettait en doute sa légitimité.