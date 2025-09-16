Rwanda: Le Parlement rejette la résolution de l'UE dénonçant la détention de l'opposante Victoire Ingabire

16 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

À Kigali, le Parlement rwandais répond au Parlement européen. Les députés et sénateurs rwandais ont condamné ce lundi 15 septembre la résolution adoptée la semaine dernière par leurs homologues de Bruxelles, dénonçant la détention de Victoire Ingabire. L'opposante a été arrêtée au mois de juin dans une affaire liée à celle de certains membres de son organisation politique. Accusée notamment de formation d'un groupe illégal ou encore de diffusion de messages haineux dans le but de provoquer une opinion internationale hostile au gouvernement, les députés européens demandaient dans leur résolution que les charges motivées politiquement soient abandonnées.

Pour la vice-présidente de l'Assemblée nationale rwandaise, Beline Uwineza, la résolution du Parlement européen attaque avec des idées trompeuses les institutions du pays. Les députés et sénateurs réunis à Kigali en session plénière dénoncent ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans le système judiciaire national, ternissant l'image du Rwanda.

Le texte adopté par les parlementaires européens la semaine dernière appelait à la libération immédiate et sans condition de l'opposante Victoire Ingabire, dénonçant un procès en cours, « entaché de graves irrégularités ».

Mentionnant notamment un programme de justice et responsabilité financé à 19,5 millions d'euros par Bruxelles, la résolution invitait également la Commission européenne à réétudier l'aide apportée à des institutions qui seraient impliquées dans des détentions arbitraires, de la torture ou des procès inéquitables".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le vote de la motion avait déjà provoqué de nombreuses réactions de la classe politique du pays. Sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe rappelle notamment l'indépendance et la souveraineté du Rwanda.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.