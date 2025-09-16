Rwanda: Le Parlement rejette la résolution de l'UE dénonçant la détention de l'opposante Victoire Ingabire

À Kigali, le Parlement rwandais répond au Parlement européen. Les députés et sénateurs rwandais ont condamné ce lundi 15 septembre la résolution adoptée la semaine dernière par leurs homologues de Bruxelles, dénonçant la détention de Victoire Ingabire. L'opposante a été arrêtée au mois de juin dans une affaire liée à celle de certains membres de son organisation politique. Accusée notamment de formation d'un groupe illégal ou encore de diffusion de messages haineux dans le but de provoquer une opinion internationale hostile au gouvernement, les députés européens demandaient dans leur résolution que les charges motivées politiquement soient abandonnées.

Pour la vice-présidente de l'Assemblée nationale rwandaise, Beline Uwineza, la résolution du Parlement européen attaque avec des idées trompeuses les institutions du pays. Les députés et sénateurs réunis à Kigali en session plénière dénoncent ce qu'ils considèrent comme une ingérence dans le système judiciaire national, ternissant l'image du Rwanda.

Le texte adopté par les parlementaires européens la semaine dernière appelait à la libération immédiate et sans condition de l'opposante Victoire Ingabire, dénonçant un procès en cours, « entaché de graves irrégularités ».

Mentionnant notamment un programme de justice et responsabilité financé à 19,5 millions d'euros par Bruxelles, la résolution invitait également la Commission européenne à réétudier l'aide apportée à des institutions qui seraient impliquées dans des détentions arbitraires, de la torture ou des procès inéquitables".

Le vote de la motion avait déjà provoqué de nombreuses réactions de la classe politique du pays. Sur les réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe rappelle notamment l'indépendance et la souveraineté du Rwanda.