Afrique de l'Ouest: La BOAD renforce son rôle social à travers l'Alliance mondiale

16 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

La Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a adhéré à l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une plateforme internationale dédiée à la lutte contre deux fléaux qui touchent encore des millions de personnes dans le monde.

Lancée en 2023 sous l'impulsion de plusieurs pays et organisations internationales, l'Alliance a pour mission de mobiliser des ressources financières, techniques et politiques pour soutenir des projets à fort impact.

Elle s'appuie sur un réseau de gouvernements, de banques de développement, d'ONG et d'acteurs privés.

En rejoignant l'Alliance, la BOAD entend renforcer son rôle de partenaire du développement inclusif en Afrique de l'Ouest.

L'adhésion de la BOAD est cohérente avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les priorités de la Cédéao en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre l'extrême pauvreté. Elle devrait permettre de renforcer la coopération internationale, mais aussi d'attirer des financements additionnels vers l'Afrique de l'Ouest, région où plus de 30 millions de personnes restent confrontées à l'insécurité alimentaire chronique.

