Afrique: Une Togolaise en lice au Mondial d'aviron

16 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo sera présent au Championnat du monde d'aviron, prévu du 18 au 29 septembre 2025 à Shanghai (Chine).

Le pays sera représenté par la rameuse Komlanvi Akoko, championne nationale en titre, qui portera haut les couleurs nationales lors de cette grande compétition internationale.

Komlanvi Akoko s'est dite sereine et confiante, après plusieurs mois d'entraînement intensif rendus possibles grâce à l'appui de la Fédération Internationale d'Aviron (World Rowing) et de la Fédération togolaise d'aviron (FETAV).

En recevant le drapeau national des mains de la ministre des Sports, Lidi Bessi-Kama, l'athlète a exprimé son engagement : « Je ferai de mon mieux pour hisser haut le drapeau togolais et remporter une médaille », a-t-elle déclaré.

La rameuse n'en est pas à sa première expérience internationale. Elle avait déjà représenté le Togo lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.