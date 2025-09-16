Afrique de l'Ouest: Sécurité économique - Le GIABA a besoin de plus de moyens

Les décideurs budgétaires des États membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sont réunis depuis lundi à Lomé pour une rencontre consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Organisée par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), cette réunion de deux jours vise à réfléchir sur les mécanismes financiers capables de soutenir durablement les actions de l'organisation.

Lors de son allocution d'ouverture, le directeur général du GIABA, Edwin Harris, a souligné l'importance de cette rencontre :

« L'objectif est d'amener les États membres à comprendre la nécessité d'augmenter leurs allocations en faveur de la mission du GIABA dès 2026. Il s'agit de garantir un financement pérenne pour permettre à l'organisation de poursuivre ses objectifs », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les débats de la première journée ont porté sur l'évolution des menaces, l'impact des nouvelles technologies financières et la mobilisation collective des financements pour une réponse plus efficace.

Consciente que la criminalité financière dépasse les frontières nationales, l'organisation appelle à une synergie d'action régionale afin de contenir un phénomène qui menace la stabilité économique du continent.

Pays hôte de cette rencontre, le Togo saisit l'occasion pour mettre en lumière les efforts entrepris sur son territoire, notamment à travers des mécanismes de contrôle financier et de coopération judiciaire.