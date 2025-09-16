Cote d'Ivoire: Salon de l'automobile d'Abidjan - La deuxième édition a tenu toutes ses promesses

Démarrée le jeudi 11 septembre, la deuxième édition du Salon de l'automobile d'Abidjan (Saa) a pris fin le lundi 15 septembre 2025, au parc des expositions d'Abidjan, sur une note de satisfaction.

Cette édition qui avait pour thème : « L'industrie automobile : Levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire », a enregistré plus de 26 mille visiteurs, trois panels, 75 stands.

Le ministre des Transports, Amadou Koné a rappelé que cette deuxième édition est placée sous le signe de sa relance après cinq années d'attente dû à des facteurs indépendants de la volonté de ses promoteurs. « Nous pouvons clore cet événement sur une note de satisfaction. Au-delà des participations, on peut m'affirmer. Ce salon a été un beau salon par la qualité des stands, par la parfaite organisation et par la diversité des offres proposées », dit-il

Avant de remercier le Gipame et ses partenaires pour leur également et leur application. « Je note que les attentes vis-à-vis de l'autorité sont encore fortes. Je voudrais vous assurer de l'engagement du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que du Premier ministre Robert Beugre Mambe et l'ensemble du gouvernement, que nous continuerons de travailler à relever ensemble avec vous, les nombreux défis qui se posent encore à vous », a promis le ministre des Transports.

Il dit avoir foi en ce salon, au secteur de l'automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. « Notre salon ne devra tenir de façon régulière. J'y veillerai. Je formule le vœu que de façon institutionnelle, le salon se tienne tous les deux ans », a déclaré Amadou Koné, précisant que le gouvernement sera au côté des promoteurs. Pour lui, ce salon devra s'ouvrir à l'extérieur, notamment à la sous-région ouest-africaine, pour devenir le Salon de l'Afrique.

Cette Afrique qui va vite, qui a soif de progrès, qui se forme. « Notre pays entend être un pays de mobilité durable, de développement industriel et joue ainsi un rôle central dans la mobilité », a conclu le ministre des Transports.

Le président du comité d'éthique du Groupement interprofessionnel des professionnels de l'automobile et des métiers de l'équipement (Gipame), Arthur Moloko, le secteur de l'automobile ivoirien est vivant, dynamique et porteur d'avenir et d'espoir.

« Ce salon a mis en lumière trois réalités majeures : le rôle de l'automobile comme vecteur d'innovation, de croissance économique, la nécessité de former, d'accompagner la jeunesse qui incarne et qui doit préparer le métier de demain et l'importance de bâtir un écosystème de collaboration entre l'État, les entreprises et les institutions de de formation », dit-il. Il a exprimé sa gratitude au ministre des Transports, Amadou Koné, qui a mis les moyens nécessaires pour la réalisation de ce Salon.

À noter que des certificats de participation ont remis aux différents exposants. En outre, Adeline Konan a remporté un véhicule à l'issue du jeu « main de fer » qui a duré 63 heures 2 minutes.