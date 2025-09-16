Cote d'Ivoire: 62 ans du Trésor Public - Robert Beugré Mambé salue un pilier de la stabilité économique ivoirienne

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré Mambé, a procédé ce lundi 15 septembre 2025, à l'ouverture officielle des festivités marquant les 62 ans du Trésor Public de Côte d'Ivoire et du 16e Colloque de l'Association Internationale des Services du Trésor (Aist). La cérémonie s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, en présence de délégations venues de 29 pays membres.

Placé sous le thème : « Quel avenir pour les processus métiers du Trésor à l'aune de la digitalisation ? », ce colloque entend poser les bases d'une gestion publique modernisée, à l'heure où la crise financière mondiale impose des réformes profondes. « Le contexte actuel accroît la nécessité pour les États de renforcer leur coopération et de moderniser la gestion de leurs finances publiques », a insisté le Premier Ministre, saluant le rôle catalyseur que joue l'AIST depuis près de vingt ans.

Le Trésor Public, pilier de la stabilité ivoirienne

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revenant sur les 62 ans du Trésor Public, Robert Beugré Mambé a rendu hommage à son Directeur Général, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, et à l'ensemble de ses collaborateurs, pour leur contribution à la résilience économique ivoirienne. « Grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques, le Trésor Public est devenu un acteur essentiel qui place la Côte d'Ivoire dans le cercle des dix premières économies d'Afrique », a-t-il affirmé, tout en appelant à poursuivre les réformes pour améliorer davantage ses performances.

Des acquis déjà visibles

De son côté, le Ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a mis en lumière les résultats concrets de la digitalisation déjà engagée : le Compte Unique du Trésor (Cut) et les solutions de paiement TrésorPay-TrésorMoney, qui renforcent la sécurisation des recettes, réduisent les délais de paiement et garantissent la traçabilité des flux financiers. Pour lui, « le Trésor Public est à la tête d'une révolution silencieuse mais déterminante », avec des résultats probants enregistrés sur la période 2021-2024.

Une vision partagée à l'international

La Secrétaire Générale de l'Aist, Catherine Lemesle, a rappelé que le colloque d'Abidjan se veut « ambitieux, tourné vers l'avenir et ancré dans les pratiques des administrations ». Selon elle, les services du Trésor doivent être « des éclaireurs » de la transformation numérique, tout en veillant à ce que celle-ci reste au service du citoyen. Quant au Directeur Général du Trésor ivoirien, également Président en exercice de l'Aist, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, il a souligné que ce double événement symbolise « six décennies d'engagement au service du citoyen et du développement de la Côte d'Ivoire ».