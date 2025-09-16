Cote d'Ivoire: Les sourds se dotent d'une fédération - Maho Albert Bony réélu président

De l'association à la fédération : les sourds ivoiriens passent à la vitesse supérieure. Samedi 13 septembre 2025 à Yopougon, ils ont donné naissance à la Fédération nationale des sourds de Côte d'Ivoire (Fenasoci) et renouvelé leur confiance à Maho Albert Bony, porteur d'un mandat placé sous le signe de l'inclusion et du plaidoyer social.

Déjà président de l'Association Nationale des Sourds de Côte d'Ivoire(Anasoci), Maho Albert Bony a remporté une victoire nette avec 39 voix sur 42, confirmant ainsi sa légitimité à conduire la nouvelle fédération. Il a promis un mandat axé sur le renforcement des capacités, la défense des droits et l'intégration sociale et professionnelle des personnes sourdes. Parmi ses priorités, il a annoncé un plaidoyer fort pour l'accès au permis de conduire pour les sourds, un combat emblématique pour l'autonomie et l'inclusion.

La nouvelle fédération s'est dotée d'un bureau exécutif de quatre membres, validé par l'assemblée : trois femmes et un homme, signe d'une volonté affichée d'équilibre et de participation féminine. Le Conseil d'administration, composé de 16 membres (10 hommes et 6 femmes), traduit également ce choix d'une gouvernance représentative et inclusive.

« Cette élection illustre la maturité du mouvement des sourds. Les travaux ont été démocratiques et transparents », a salué Dogo Raphaël, président de la FAHCI, qui y voit un signal fort pour la société civile ivoirienne.

Défis financiers à relever

L'assemblée a aussi mis en lumière des défis persistants. Le rapport financier 2024 fait état d'un déficit de 834 617 FCFA, conséquence de charges supérieures aux revenus. Les ressources de l'Anasoci provenaient essentiellement de subventions et de partenaires tels que le Projet Wcars, l'Association Danoise des Sourds (Ddl) et le projet APH-Etfpa. La trésorière sortante, Bah Mahan Nesseké Adelaïde, a exhorté la nouvelle équipe à diversifier ses sources de financement afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'État et des bailleurs internationaux.

Créée en 1991, l'ANASOCI a officiellement pris le statut de fédération en vertu de l'ordonnance n°2024-368 du 12 juin 2024 sur l'organisation de la société civile. Cette transformation s'inscrit dans le programme international « Right to Sign Language through all stages of life » (2025-2028), financé par l'Association danoise des sourds, qui vise à renforcer la gouvernance et à promouvoir la langue des signes comme un droit fondamental. « La fédération, c'est notre voix collective. Elle nous permet enfin d'exister pleinement dans la société ivoirienne », a résumé un participant ému.