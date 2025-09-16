Cote d'Ivoire: Fonction publique - L'excellence célébrée à travers la 4e édition des Awards

Le ministère d'État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a procédé, le 15 septembre, au lancement de la 4e édition des Awards de la Fonction publique. La cérémonie, tenue à Abidjan, a été présidée par Nasséré Kaba, directrice de cabinet, représentant la ministre d'État Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Créés en 2022, ces prix visent à récompenser les agents et managers qui incarnent le mérite, l'engagement et l'innovation dans le service public. « La célébration du mérite et de l'excellence est un levier stratégique de gouvernance et de management des ressources humaines », a déclaré Nasséré Kaba.

Pour cette édition 2025, cinq prix seront attribués : ceux du meilleur directeur des ressources humaines (4e édition) ; du meilleur directeur régional de la Fonction publique (4e édition); du meilleur sous-directeur ou cadre assimilé (2e édition); du meilleur agent de la Fonction publique (3e édition) et du meilleur chef d'antenne (nouvelle catégorie, cette année). L'introduction de cette dernière distinction reflète la volonté du ministère de mettre en lumière les acteurs de terrain, maillon essentiel de la modernisation de l'administration publique.

Un jury composé d'experts, appuyé par un secrétariat technique, aura pour mission d'analyser les candidatures à partir d'une grille de critères prédéfinis. « Le ministère veillera scrupuleusement au respect des principes de transparence, d'équité et d'impartialité », a assuré Nasséré Kaba.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 octobre, via les plateformes en ligne dédiées aux fonctionnaires. Les lauréats seront distingués lors d'une grande cérémonie prévue le 6 décembre, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Au-delà de la distinction individuelle, ces Awards entendent insuffler une nouvelle culture de performance, de responsabilité et de service au sein de l'administration. « Notre credo est de célébrer celles et ceux qui, par leur engagement quotidien, incarnent déjà cette nouvelle façon de servir l'État », a conclu Nasséré Kaba, souhaitant « bonne chance à tous les candidats ».