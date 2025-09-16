Cote d'Ivoire: Fondation de l'Inp-Hb - Françoise Remarck élue présidente du conseil d'administration

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par fatou sylla

L'assemblée générale constitutive de la fondation de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) a vu l'élection de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, comme première Présidente du conseil d'administration (Pca) de la fondation. C'était le 12 septembre 2025 au sein de l'Institut à Yamoussoukro.

À cette occasion, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, s'est engagée à contribuer au « rayonnement » international de l'Inp-HB. Diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan (Esca), elle s'est dite déterminée à y parvenir à travers cinq priorités : assurer la mise en oeuvre des orientations stratégiques ; renforcer la solidarité et l'engagement des anciens en Côte d'Ivoire comme à l'international ; soutenir l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés, à travers le mentorat, les bourses et les stages ; consolider le rayonnement de l'Inp-HB comme pôle d'excellence au service du développement économique et social du pays et du continent africain ; et réussir la mobilisation des ressources nécessaires pour concrétiser les ambitions et atteindre les objectifs.

« La fondation Inp-HB ne doit pas être seulement une structure d'accompagnement. Mais un levier puissant de transformation et d'innovation, un catalyseur de talents et d'opportunités », a déclaré la ministre Françoise Remarck. Puis d'ajouter : « Ensemble, chers membres du conseil d'administration, nous avons la responsabilité de continuer à hisser notre école toujours plus haut, pour qu'elle demeure un modèle de référence en Afrique et dans le monde. Je prends cet engagement avec détermination et confiance. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous. »

La ministre a, par ailleurs, saisi l'opportunité pour rappeler que l'Inp-Hb a été classé 2e établissement de l'Afrique francophone et 27e en Afrique dans l'édition 2025 du Top University Rank (Tur), élaborée par Research Analytics International. Cela, avec une progression de neuf places en un an.

Pour sa part, Dr Moussa Diaby a fait savoir que la fondation s'inscrit dans le Plan d'orientation stratégique de l'Inp-Hb de 2025-2030. C'est pourquoi il a lancé un appel à toutes les anciennes générations de l'Institut, afin qu'elles fassent de la fondation le creuset de leur engagement envers leur école. Aux entreprises, il a proposé de trouver dans cette initiative un cadre « privilégié de partenariat, d'innovation et de responsabilité sociétale ». Aux bailleurs de fonds et aux donateurs, il a demandé d'accompagner l'Inp-Hb dans son ascension vers l'excellence mondiale.

