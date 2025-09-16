Sénégal: Dethié Fall promet rigueur et transparence à la tête du ministère des Infrastructures

Dakar — Le nouveau ministre des Infrastructures, Dethié Fall, installé lundi dans ses fonctions, a promis, lundi, de diriger ce département dans la rigueur, la transparence et la célérité, afin de répondre aux attentes des populations.

"C'est dans un esprit de centralisation avec un objectif d'efficience que cette innovation majeure a été décidée. Avec toutes les équipes et dans un bel esprit d'équipe, nous allons mobiliser toutes les énergies nécessaires pour satisfaire ces attentes dans la rigueur dans la transparence mais surtout dans la célérité", a déclaré M. Fall lors de sa prise de fonction.

Il a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en lui.

Déthié Fall a rappelé les orientations du chef de l'État et du Premier ministre, insistant sur la nécessité pour ses collaborateurs de travailler sans relâche, conformément à l'instruction donnée aux membres du gouvernement de consacrer jusqu'à 20 heures par jour au service de l'État.

"Au ministère des Infrastructures, il sera demandé à tous de travailler 24 heures sur 24 pour respecter les délais fixés", a-t-il ajouté.

Le ministre a souligné qu'il n'y aurait "aucun temps à perdre", estimant que pour rattraper le retard en matière d'infrastructures, le Sénégal doit accélérer ses efforts avec "une certaine sévérité dans l'exécution des projets".

"Il s'agit des finances publiques. Nous n'avons pas le droit de jouer avec le seul franc du contribuable sénégalais, collecté souvent dans des conditions difficiles, parfois auprès du plus pauvre. Nous devons être extrêmement vigilants et veiller à ce que chaque ressource soit utilisée de manière rigoureuse et responsable", a-t-il dit, insistant sur la transparence dans la gestion.