Sénégal: Kaffrine - La DER/FJ octroie des financements à une vingtaine de GIE

Kaffrine — La Délégation à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a remis, lundi, des financements à vingt et un Groupements d'intérêt économique (GIE) du département de Kaffrine (centre), à raison de 1,7 million de francs CFA par structure, a constaté l'APS.

"Nous sommes à Kaffrine pour exécuter +Be Yes+, un programme très enrichissant et en adéquation avec les objectifs de la DER/FJ, mais également avec le référentiel Sénégal 2050 cher au président de la République et à son Premier ministre", a déclaré la Déléguée générale de la DER/FJ, Aïssatou Mbodji, lors de la cérémonie officielle de remise desdits financements.

Selon Mme Mbodj, l'initiative vise à faciliter la création de richesses au profit des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap.

"A la DER/FJ, nous misons sur les trois F : formation, formalisation et financement, qui constituent notre coeur de métier. Dans la région de Kaffrine, nous avons pu octroyer des financements à 21 GIE dans le département de Kaffrine, 21 à Koungheul, autant à Malem Hodar et 22 à Birkelane, soit un total de 85 groupements pour 850 projets", a-t-elle précisé.

Au nom des bénéficiaires, Mor Talla Ka, a exprimé sa gratitude à la DER/FJ pour son accompagnement et a invité les bénéficiaires à rembourser les crédits afin de permettre à d'autres porteurs de projets d'en profiter.