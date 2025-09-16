Sénégal: Amadou Ba engage ses collaborateurs à 'repositionner' la culture au coeur de la croissance

15 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouveau ministre de Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a engagé, lundi, tout le personnel de son département à œuvrer sans relâche pour "repositionner" le secteur de la culture au coeur de la croissance.

"Je vous engage tous, personnels de direction, de contrôle et d'exécution, à œuvrer sans relâche, pour qu'ensemble, nous puissions repositionner le secteur de la culture au coeur de la croissance", a-t-il déclaré en présence du Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, et du directeur de la Culture, Abdou Simbandy Diatta.

Il s'exprimait lors de sa passation de service avec la ministre sortante, Khady Diène Gaye, qui a désormais en charge la Jeunesse et les Sports.

"Nous devons susciter des initiatives en matière culturelle, tout en ayant en ligne de mire un développement du Sénégal porté par la bonne gouvernance, l'éthique administrative et l'inclusion sociale", a-t-il ajouté.

Selon Amadou Ba, la valorisation des fondamentaux de la culture permet de développer un capital humain "compétent" et "conscient" de ses responsabilités sociales, capable de relever avec résilience les défis vitaux de la nation.

"Nous devons avoir l'ambition clairvoyante de consolider les recettes et les emplois générés par le secteur et d'œuvrer à la préservation du patrimoine culturel, au financement et à l'innovation pour une modernisation saine de la culture", a estimé le nouveau ministre de la Culture.

Pour ce faire, la contribution des différents acteurs institutionnels, culturels, locaux, techniques et financiers sera "incontournable", selon l'ancien député dont le remplaçant a été officiellement installé ce lundi.

Concernant le triptyque "Culture, Artisanat et Tourisme" dont il a désormais la charge, Amadou Ba fait savoir que cette synergie "n'est pas superficielle".

"Chers collaborateurs, le pari qui est ainsi lancé de construire des synergies entre culture, artisanat et touriste, n'est pas superficiel, bien au contraire, il découle d'une vision éclairée des plus hautes autorités d'impulser et de valoriser la richesse artistique au soutien de la transformation systémique de l'économie", a-t-il expliqué dans une salle qui a refusé du monde lors de cette passation de service.

La territorialisation des politiques publiques, avec l'implantation de Maisons de la culture et des arts pour une réappropriation de notre culture, est l'un des enjeux prioritaires du nouveau ministre.

Amadou Ba entend aussi relever les défis liés au choc des plateformes numériques qui "dépossèdent les acteurs de leurs droits immédiats" et à l'Intelligence artificielle.

La ministre sortante Khady Diène Gaye a listé ses réalisations en 17 mois au sein du département de la Culture, avant d'énumérer les chantiers "urgents" laissés à son successeur.

La réalisation de la Bibliothèque nationale, l'érection du site de l'Ecole nationale des arts et métiers de la culture et la réalisation des Maisons d'arts et de la culture de proximité dédiées à la promotion de la culture font partie de ces chantiers, de même que l'inscription du Magal de Touba au patrimoine mondial de l'Unesco.

