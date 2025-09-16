Sénégal: Boutegol - La Journée internationale de l'alphabétisation célébrée sous le signe de l'inclusion numérique

Le village de Boutegol, dans la commune de Mangagoulack a accueilli ce weekend la Journée internationale de l'alphabétisation, dont les activités de célébration ont étendues désormais sur une durée d'un mois par les autorités nationales.

Organisée par l'ONG SOCODEVI (Société de coopération et de développement international), dans le cadre du Projet Natur'Elles, cette journée a permis de sensibiliser les communautés rurales sur l'importance de l'alphabétisation fonctionnelle comme levier d'autonomisation des femmes et de gouvernance inclusive à l'ère du numérique.

Le coordonnateur national du projet, Mamadou Ciss, a indiqué que 350 femmes ont été formées dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou.

À Bignona, cinq classes d'alphabétisation sont actuellement opérationnelles, grâce à l'appui des partenaires de mise en oeuvre, a-t-il rappelé, en présence de l'adjoint au sous-préfet de Tendouk, Damien Diédhiou.

Natur'ELLE est un projet d'adaptation aux changements climatiques mis en oeuvre dans les écosystèmes de mangroves du Delta du Sine Saloum et dans la région naturelle de la Casamance, a rappelé son coordonnateur national, Mamadou Ciss.

"Le projet développe des filières sur les chaînes de valeurs halieutiques et les produits forestiers", a-t-il expliqué, rappelant que le projet Natur'ELLES cible au total 8.000 personnes dont 6.000 femmes de la région naturelle de la Casamance et du Delta du Sine Saloum.

Le projet Natur'ELLES, d'une durée de trois ans, est financé à hauteur de neuf milliards de FCFA par Affaires mondiales Canada. Il est mis en oeuvre par l'ONG SOCODEVI, a renseigné M. Ciss.

Le maire de la commune de Mangagoulack, Sékouna Diatta, a salué l'impact de ces formations sur la participation des femmes aux instances locales de décision et à la gestion durable des ressources naturelles. Il a plaidé pour une meilleure intégration de l'alphabétisation dans les politiques locales et les budgets participatifs.

La cérémonie a réuni des autorités administratives, des femmes apprenantes, des facilitateurs, des ambassadrices de l'égalité de genre et des leaders communautaires, à travers des activités culturelles, des communications en langues nationales et des prestations artistiques valorisant la diversité linguistique et culturelle de la zone.