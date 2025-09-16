Sénégal: Mbacké - Des consultations médicales gratuites et des médicaments offerts aux populations

15 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — L'Association Touba-Mbacké Santé a offert des consultations gratuites et des médicaments aux populations des localités de Ngabou, Touba Lappé et Kael, dans le département de Mbacké, a appris lundi l'APS.

"Ces consultations médicales gratuites et activités de distribution de médicaments aux populations de Ngabou, Touba Lappé et Kael des localités du département de Mbacké visent à soutenir nos parents, en particulier ceux du monde rural", a expliqué le président de l'association, Mamadou Sow.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture, à Kael, d'une caravane de consultations médicales gratuites lancée vendredi dernier.

Cette édition a permis de faire des consultations médicales gratuites et de distribuer des médicaments aux populations de Ngabou, Touba Lappé et Kael.

Selon Mamadou Sow, plusieurs patients ont été consultés durant quatre jours et bénéficié d'un don de médicaments pour une meilleure prise en charge sanitaire.

La caravane a axé ses sensibilisations sur l'automédication et les risques sanitaires liés à cette pratique.

M. Sow a indiqué que l'association ambitionne, à l'avenir, de participer à la rénovation des structures sanitaires et au renforcement de leur dotation en médicaments.

Il a invité les autorités du département de Mbacké à accompagner davantage l'Association Touba-Mbacké Santé pour lui permettre de bien mener sa mission au service des populations.

Les membres de l'Association Touba-Mbacké Santé sont issus de ces deux localités. Ils accompagnent les politiques sanitaires depuis une dizaine d'années.

