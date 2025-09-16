Sénégal: Mbacké - Des consultations médicales gratuites et des médicaments offerts aux populations

Mbacké — L'Association Touba-Mbacké Santé a offert des consultations gratuites et des médicaments aux populations des localités de Ngabou, Touba Lappé et Kael, dans le département de Mbacké, a appris lundi l'APS.

"Ces consultations médicales gratuites et activités de distribution de médicaments aux populations de Ngabou, Touba Lappé et Kael des localités du département de Mbacké visent à soutenir nos parents, en particulier ceux du monde rural", a expliqué le président de l'association, Mamadou Sow.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de clôture, à Kael, d'une caravane de consultations médicales gratuites lancée vendredi dernier.

Cette édition a permis de faire des consultations médicales gratuites et de distribuer des médicaments aux populations de Ngabou, Touba Lappé et Kael.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Mamadou Sow, plusieurs patients ont été consultés durant quatre jours et bénéficié d'un don de médicaments pour une meilleure prise en charge sanitaire.

La caravane a axé ses sensibilisations sur l'automédication et les risques sanitaires liés à cette pratique.

M. Sow a indiqué que l'association ambitionne, à l'avenir, de participer à la rénovation des structures sanitaires et au renforcement de leur dotation en médicaments.

Il a invité les autorités du département de Mbacké à accompagner davantage l'Association Touba-Mbacké Santé pour lui permettre de bien mener sa mission au service des populations.

Les membres de l'Association Touba-Mbacké Santé sont issus de ces deux localités. Ils accompagnent les politiques sanitaires depuis une dizaine d'années.