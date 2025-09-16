Sénégal: Kaffrine - Plus d'une trentaine de femmes formées dans des activités d'autonomisation

Kaffrine — Au total, trente-cinq femmes issues de la commune de Kahi, dans la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié d'une formation de trois mois dans des activités d'autonomisation et d'entreprenariat dans les domaines de la transformation de produits céréaliers, du commerce et de l'embouche bovine, a constaté l'APS.

Cette initiative est portée par le Groupement d'intérêt économique (GIE) "'Farlu Liguëy" de Kaffrine, en partenariat avec la Coopérative des producteurs de semences de Kahi (COPROSEM) et l'Organisation non gouvernementale (ONG) EDC, à travers le Projet de formation professionnelle et d'insertion (PFPI).

"Nous avons initié cette formation pour accompagner davantage les femmes vers leur autonomisation. Nous avons constaté que beaucoup d'entre elles restent à la maison pour s'occuper uniquement des tâches ménagères et de la famille. C'est pourquoi, avec nos partenaires, nous les avons formées pendant trois mois aux nouvelles techniques de transformation des céréales, au commerce et à l'embouche bovine", a expliqué Fatou Ndiaye, présidente du GIE "Farlu Liguëy" de Kaffrine.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie officielle de remise des attestations aux bénéficiaires de la formation, en présence du président de la COPROSEM, Ali Diaw, entre autres, et partenaires.

"C'est la première fois qu'un partenaire réussit une telle prouesse en accompagnant les femmes, tant dans le renforcement de leurs capacités que dans l'entrepreneuriat", a souligné Mme Ndiaye.

Les bénéficiaires de la formation ont salué à l'unanimité cette initiative qui, selon elles, leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences.