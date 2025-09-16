Sénégal: Saint-Louis a enregistré plus de pluie cette année que l'année dernière

Saint-Louis — La région de Saint-Louis (nord) a reçu cette année beaucoup plus de pluie que l'année dernière, a déclaré le chef du service régional de la météorologie, Ibrahima Ndiongue, selon qui cela s'est traduit par une situation pluviométrique excédentaire dans cette zone.

"Effectivement, l'année 2025 a été plus pluvieuse que l'année 2024, parce que tous les postes sont excédentaires par rapport à l'année dernière", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

L'année 2025 est excédentaire par rapport à 2024, et cela concerne tous les postes, de Bokhol jusqu'à Saint-Louis, a-t-il insisté.

Selon Ibrahima Ndiongue, la commune de Saint-Louis a jusque-là enregistré 255,7 millimètres, contre 106 millimètres l'année dernière à la même période.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef du service régional de la météorologie annonce que du 16 au 19 septembre, "on va assister à un nouvel épisode pluvieux, avec un renforcement de l'instabilité atmosphérique".

Selon lui, "les régions du sud et du centre-est resteront les plus exposées à des précipitations marquées, mais le nord, Saint-Louis, Podor et Matam pourrait également enregistrer des pluies localisées".

De même, du 20 au 21 septembre, "une autre onde tropicale abordera le pays avec des conditions propices aux pluies et orages, surtout dans les régions du sud et du centre-est qui seront particulièrement concernées par des pluies parfois importantes, par des cumuls parfois importants".

Il a ajouté qu'il y a une probabilité qu'il y ait des pluies du 16 au 19 à Saint-Louis.