Sénégal: Risque de débordement du fleuve - Un plan de riposte présenté à Matam

Matam — Un plan de riposte en cas de débordement des eaux du fleuve Sénégal a été présenté lundi lors d'un Comité régional de gestion des inondations (CRGI), alors que des lâchers d'eau sont attendus dans les prochains jours à partir du barrage de Manantali.

"Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour d'abord faire le bilan de la gestion des inondations de l'année dernière et surtout présenter le plan de riposte par rapport aux inondations à venir. L'année dernière nous avions été surpris par ce phénomène. Cette année, il fallait mettre en place un plan de riposte", a dit le gouverneur de la région de Matam.

S'exprimant à la sortie d'une réunion du Comité régional de gestion des inondations (CRGI), Said Dia a précisé que ce plan sera traduit, sur le terrain, "par des actions concrètes" dans les deux départements et les trois arrondissements concernés par le débordement du fleuve Sénégal, de même que les communes.

Ce plan de riposte, a t-il dit, va concerner d'abord la concentration des efforts et la répartition des tâches en fonction des directions et des commissions mises en place.

"Du niveau régional à celui communal, nous avons créé des commissions, dans lesquelles chaque acteur connaît déjà son rôle, en commençant par le recensement des sites de recasement et les moyens d'actions. Tout cela pour centraliser nos efforts pour mieux coordonner la communication et les actions à mener", a expliqué le chef de l'exécutif régional.

Avant l'arrivée des nombreuses quantités d'eau en provenance du barrage de Manantali, en lien avec les lâchers d'eau annoncés depuis quelques jours, le CRGI va d'abord recenser tous les villages actuellement menacés avant de procéder au déplacement des habitants sans attendre la crue.

Pour cela, des sites de recasement ont déjà été identifiés, a signalé le gouverneur, ajoutant que le Service l'hygiène "va procéder à la désinfection et à la désinsectisation des lieux" pour permettre aux populations d'y vivre en attendant l'évolution des événements.

M. Dia a informé que pour l'heure, 17 communes sont concernées par les conséquences du débordement du fleuve, dont 9 dans le département de Kanel et 8 dans celui de Matam.

Parmi les localités qui requièrent une attention particulière, il a cité Dembancané, Lobaly et Belly Dialo, lourdement touchées lors des inondations de l'année dernière, de même que les deux Tiguéré et Diamel.

Le gouverneur a signalé qu'à Falacouny, un hameau de la commune de Nabadji Civol, seule une famille de quatre membres vit encore. Le reste des habits ont déjà quitté les lieux.

La réunion du CRGI fait suite au communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur les lâchers d'eau en provenance du barrage de Manantali.

La Société d'exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) exhorte les riverains du fleuve Sénégal à faire davantage de prudence en raison de lâchers d'eau prévus dans les prochains jours, des opérations susceptibles d'élever le niveau de ce cours.