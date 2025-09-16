Afrique de l'Ouest: Après ses soins à Dakar - Le Premier ministre bissau guinéen exprime sa gratitude au Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, hier, lundi 15 septembre 2025, le Premier ministre de la Guinée-Bissau. Braima Camara est venu remercier le Sénégal pour l'hospitalité dont il a bénéficié durant son récent séjour à Dakar.

Le Premier ministre bissau-guinéen, Braima Camara, a été reçu, hier, lundi 15 septembre 2025, par le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Le 25 août dernier, le Premier ministre bissau-guinéen, Braima Camara, victime d'un malaise, a été évacué à bord d'un vol militaire spécial à Dakar. Depuis lors, il a été interné à l'hôpital Principal de Dakar où il a été traité. Il est venu exprimer sa gratitude au Sénégal pour les efforts consentis durant son séjour à l'hôpital Principal de Dakar.

Selon la présidence de la République, il a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les Présidents Faye et Embalo pour renforcer davantage la coopération entre Dakar et Bissau. Après sa rencontre avec le chef de l'État sénégalais, Braima Camara a confié à la Rts, qu'il est venu voir le Président Bassirou Diomaye Faye en son nom personnel, mais aussi au nom du président de la République bissau-guinéenne, Umaro Sissoco Embaló, « pour exprimer toute notre gratitude pour le soutien que l'État sénégalais, à travers le Président, son gouvernement, tout le personnel de l'hôpital principal, lui ont accordé » durant son hospitalisation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Comme vous le savez, j'étais tombé malade à Bissau, mais grâce à la disponibilité, à l'engagement de l'État sénégalais, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis en très bonne forme et je suis prêt à continuer mon devoir en tant que chef de gouvernement de la Guinée-Bissau », a affirmé le Premier ministre bissau-guinéen. Braima Camara ajoute qu'il est très fier de l'engagement des deux chefs d'État du Sénégal et de la Guinée pour le développement de la coopération entre les deux pays. Il a réitéré, en tant que chef du gouvernement, qu'il va tout faire pour l'amélioration de cette coopération en travaillant avec son homologue sénégalais, Ousmane Sonko, pour le développement et la stabilité des deux pays.