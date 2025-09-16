Sénégal: Politique étrangère - Ousmane Sonko, relais stratégique du chef de l'État vers le monde arabe et asiatique

En réponse aux accusations de l'opposition dénonçant une usurpation de certaines prérogatives constitutionnelles du président de la République, dans la politique étrangère notamment, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a rappelé que c'est le chef de l'État, Bassirou Diomaye, qui a délégué le domaine réservé de la coopération internationale avec les pays arabes et asiatiques.

Le Premier ministre a tenu à apporter des éclairages sur ses récents voyages en Chine, en Turquie et aux Émirats Arabes Unies pour taire la polémique entretenue dans l'espace public par l'opposition, l'accusant d'usurper certaines prérogatives constitutionnelles du président de la République, notamment dans le domaine de la diplomatie. « Je ne suis pas un adepte des voyages et mes proches peuvent en témoigner. Je n'ai pas le temps de voyager et à l'instant, j'ai hâte de retourner au Sénégal », a-t-il rappelé dans son propos introductif lors de la rencontre avec la diaspora sénégalaise, samedi 13 septembre, à Milan (Italie).

Selon Ousmane Sonko, « c'est à la suite des déplacements à l'étranger du président de la République, qui l'ont conduit en Chine, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Japon au mois décembre 2024, qu'il m'a convoqué pour me notifier qu'il a personnellement pris la décision de me confier tous les pays du Golfe et de l'Asie ». « Il a écrit à tous ses pairs pour leur notifier que le Premier ministre Ousmane Sonko est leur seul point focal ». Une décision qu'« il a aussi réitérée en session du conseil des ministres », a poursuivi le Premier ministre.

Il a ainsi « remercié le chef de l'État pour sa confiance ». « C'est fort de tout cela que j'ai pris mes responsabilités, car je suis homme de défis », a-t-il soutenu. M. Sonko poursuit qu'avec l'« accompagnement » du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il s'est engagé, avec son gouvernement, à « ne ménager aucun effort pour réussir cette mission dans l'intérêt du Sénégal », car ayant la ferme conviction qu'« en matière géostratégique, l'économie mondiale est en train de migrer vers cette zone ».

Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, « si l'Europe est certes développée, tous les observateurs avertis retiennent que le centre de gravité de l'activité économique mondiale et de la puissance tout court est en train de se déplacer ». À l'en croire, « dans les semaines et mois à venir, les Sénégalais verront toutes les retombées positives de notre coopération avec la Turquie, les pays arabes et asiatiques (Chine, Japon, Corée) ».