Sénégal: Parcelles Assainies - Un faussaire interpellé avec un lot de documents administratifs

Le Commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, ce 12 septembre 2025, à l'interpellation d'un individu pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime avait remis au mis en cause, courant 2023, la somme de trente-cinq mille (35 000) FCFA en contrepartie d'un extrait de naissance sénégalais. Après avoir encaissé l'argent, le suspect avait disparu, laissant la victime sans nouvelle. C'est finalement au niveau du rond-point 26 des Parcelles Assainies que la victime a retrouvé son escroc et alerté la police. Les éléments de la Brigade de Recherches, dépêchés sur place, ont procédé à son arrestation.

Au moment de son interpellation, l'individu détenait un sac contenant un important lot de documents administratifs falsifiés : cent soixante-deux (162) extraits de naissance sénégalais -- dont une grande partie au nom de personnes à consonance étrangère -- ainsi que trente-deux (32) copies de cartes d'identité, huit (08) certificats de nationalité, dix (10) certificats de résidence, deux (02) passeports, onze (11) cartes d'identité et neuf (09) récépissés.