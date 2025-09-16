Sénégal: Caravane BEYES - La DER/FJ met les GIE au coeur de l'inclusion économique

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a lancé ce lundi, à Tambacounda, une caravane nationale de deux jours pour la remise symbolique des financements du programme BeYES. Conduite par le délégué général, Dr Aïssatou Mbodji, en présence du préfet Alioune Badara Mbengue, cette caravane a déjà fait escale à Kaffrine, Kaolack et Gossas, avant de poursuivre ce mardi vers Saint-Louis, Kébémer, Tivaouane et Thiès.

Au total, 1 000 GIE formalisés et formés bénéficieront d'un financement global de 1,7 milliard FCFA couvrant les 46 départements du pays. L'initiative, appuyée par la Fondation Mastercard, s'inscrit dans la stratégie de territorialisation de la DER/FJ et l'agenda national Sénégal 2050.

À travers BeYES, la DER/FJ entend stimuler l'auto-emploi, renforcer l'équité territoriale et promouvoir l'inclusion sociale, avec une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux personnes en situation de handicap. Sur les 10 000 emplois projetés, 7 000 femmes et 675 personnes handicapées figurent parmi les bénéficiaires directs.

Dans le détail, 85 GIE à Kaffrine recevront 144,5 millions FCFA pour la création de 850 emplois, tandis que 98 GIE à Tambacounda bénéficieront de 166,6 millions FCFA, avec près de 1 000 emplois attendus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du financement, BeYES mise sur la formation et l'accompagnement : plus de 10 000 jeunes ont été initiés à l'entrepreneuriat, avec 4 011 heures de coaching et mentoring déjà dispensées. Sept D-Hubs et 14 fablabs seront également déployés pour renforcer les capacités en innovation et numérique.