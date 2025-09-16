Sénégal: Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur - « Notre priorité sera d'assurer le bon ordre »

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a pris officiellement fonction ce lundi à Dakar, lors d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le général Jean-Baptiste Tine.

L'avocat de profession, désormais en charge de ce département stratégique, a décliné ses priorités en mettant l'accent sur la sauvegarde de la tranquillité publique et la sécurité des personnes et de leurs biens, dans un contexte régional marqué par de multiples menaces.

« Notre pays, le Sénégal, demeure un havre de paix, de stabilité dans un environnement régional fragile, exposé à des menaces multiformes, des agressions violentes urbaines et en milieu rural. Notre priorité sera d'assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens », a affirmé M. Cissé.

S'adressant à ses collaborateurs, le nouveau ministre a insisté sur la nécessité de « remettre en selle l'ordre, le civisme, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique », rappelant que la discipline et l'amour du bien commun doivent redevenir des vertus cardinales. « Je le dis avec toute la gravité qui sied. Ces objectifs seront au cœur de notre action. La discipline, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie sont des vertus qu'il nous faut ressusciter avec fracas », a-t-il déclaré dans un ton solennel.

Conscient du poids régalien de son nouveau portefeuille, Mouhamadou Bamba Cissé a tenu à préciser sa vision : un ministère de l'Intérieur tourné vers le service des citoyens. « Le droit administratif a évolué. On est passé d'un droit administratif de la puissance publique à un droit administratif du service public, c'est-à-dire un service public au bénéfice de tous les Sénégalais », a-t-il expliqué, invitant ses services à s'adosser à une doctrine d'écoute et de proximité.

Il a également tendu la main à toutes les composantes de la nation, réaffirmant sa disponibilité à dialoguer avec les acteurs politiques, la société civile, mais aussi les guides religieux. « La concertation, le dialogue dynamique et constructif avec de larges consensus seront les outils avec lesquels nous comptons mener notre action. Aux acteurs politiques et à la société civile, ma porte vous sera grandement ouverte de tout temps », a assuré le ministre, ajoutant qu'il entend instaurer un climat de confiance et de collaboration avec l'ensemble du peuple sénégalais.

De son côté, son prédécesseur, le général Jean-Baptiste Tine, est revenu pour sa part sur son bilan, marqué selon lui par « l'organisation parfaite des dernières élections législatives du 17 novembre 2024, qui se sont déroulées sans aucune contestation ».