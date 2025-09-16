Afrique: Mondial (qualifs-U20) - La sélection algérienne en stage à Sidi Moussa

ALGER — La sélection nationale féminine de football des moins de 20 ans (U20) a entamé lundi un stage de préparation au Centre technique national, (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la double confrontation face au Sénégal, dans le cadre du deuxième tour qualificatif à la Coupe du Monde U20 de 2026, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Pour ce regroupement, qui se poursuivra jusqu'au 28 septembre, le sélectionneur national, Sid Ahmed Mouaz, a convoqué 21 joueuses qui ont effectué leur première séance d'entraînement dans l'après-midi, sur l'une des pelouses du centre, souligne la même source.

Le match aller face au Sénégal se jouera le 20 septembre (17h00) au stade Lat Dior de Thiès à Dakar, alors que la seconde manche est programmée le 27 septembre (20h00) au stade Mustapha Tchaker de Blida.

En cas de qualification pour le troisième tour, les Algériennes affronteront le vainqueur de la double confrontation entre le Nigeria et le vainqueur du match Rwanda-Zimbabwe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le match aller est prévu en déplacement entre le 6 et le 8 février 2026, alors que le match retour se disputera en Algérie entre le 12 et le 14 février 2026.

Le 4e et dernier tour des éliminatoires se jouera en mai 2026 (aller: 1, 2, 3 mai/ retour : 8, 9, 10 mai).

L'Afrique sera représentée par quatre pays au Mondial 2026, dont la phase finale se déroulera en août 2026 en Pologne.

Trente-huit nations africaines participent aux éliminatoires dans le but de décrocher l'un des quatre billets qualificatifs, à l'issue de quatre tours à élimination directe disputés en matchs aller-retour.