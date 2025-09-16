Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur Karamoko Jean-Marie Traoré a reçu, ce vendredi 12 septembre 2025, une forte délégation de femmes et de jeunes filles africaines, présente à Ouagadougou dans le cadre de la 11e édition du Forum international des élites féminines (FIEF).

Conduite par la marraine de l'évènement, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale du Niger, Pr Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, la délégation est venue présenter ses civilités au chef de la diplomatie burkinabè, avant de se rendre à Bobo-Dioulasso, où se tiendra la 11ᵉ édition du FIEF, du 15 au 18 septembre 2025.

Cette visite de courtoisie aura permis à la promotrice de l'évènement, de présenter les délégations officielles venues, entre autres, du Niger, de la République démocratique du Congo, de Madagascar et du Burkina Faso pour prendre part aux activités prévues.

Selon la promotrice, Wenpouiré Justine Nana, ce rendez-vous féminin est aussi une tribune de promotion de la diplomatie burkinabè et d'une Afrique unie, conformément à la vision des autorités burkinabè, d'où le choix de SEM Karamoko Jean Marie Traoré, comme patron de la 11ᵉ édition du FIEF.

Cette disponibilité du ministre Traoré a été saluée de vive voix au cours de l'audience, par la marraine de l'évènement, Pr Sidikou Ramatou Djermakoye seyni, qui souhaite que plus de confiance soit placée aux femmes, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour leur épanouissement socioéconomique.

Selon SEM Karamoko Jean Marie Traoré, « le leadership féminin n'est plus à démontrer au regard des prouesses accomplies au quotidien par les femmes tant en campagne qu'en ville ».Le patron du 11e FIEF a donc réaffirmé sa disponibilité à accompagner et à soutenir cette initiative, qui de son point de vue, va contribuer à révéler davantage le potentiel de la femme et de la jeune fille.

Il faut noter, par ailleurs, que les membres de la délégation de la République démocratique du Congo qui étaient en attente de leurs visas d'entrée au Burkina Faso, ont trouvé la solution avec l'adoption récente de la mesure de gratuité des visas d'entrée au Burkina pour les citoyens africains.

Au cours de l'audience, la délégation a tenu à féliciter les autorités burkinabè pour cette décision qui fait de l'intégration africaine une réalité.

Créé en 2015 et regroupant 13 pays africains, le Forum international des élites féminines est une plateforme de promotion et de valorisation des compétences de la femme et de la jeune fille africaines, dans le but de favoriser son implication dans le processus de développement de leurs pays.