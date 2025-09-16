Burkina Faso: Secrétariat général du gouvernement - L'annuaire statistique validé

Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, a présidé l'atelier de validation de l'annuaire statistique de son département, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGCM) veut travailler à une meilleure coordination des activités gouvernementales. Dans ce sens, il a organisé, lundi 15 septembre 2025, l'atelier de validation de son annuaire statistique. L'activité a été présidée par le Secrétaire général du gouvernement (SGG) et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Cet annuaire statistique présente le bilan des activités du département dans le cadre de la coordination des activités ministérielles.

Ousmane Ouattara a rappelé que le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres est un département orga-nisé comme les autres départements ministériels. Il est chargé de coordonner les activités communes à tous les autres ministères ainsi que les données relatives aux personnels, à l'exécution du budget. Le SG du gouvernement a confié que le présent annuaire statistique va donner des informations sur les différents départements ministériels et leur permettre de se projeter dans l'avenir.

« Cette année, nous avons renforcé le travail d'inclusion et de participation, en invitant beaucoup plus de structures et départements ministériels, pour nous assure d'avoir des données fiables », a-t-il poursuivi. Ainsi, a indiqué, M. Ouattara l'atelier va être l'occasion pour les participants de connaitre le nombre des décrets adoptés, non adoptés, finalisés et ceux retirés. Ousmane Ouattara a souligné qu'il y a une constance dans le nombre de dossiers adoptés et un recul dans ceux rejetés et ajournés.

« C'est aussi le moment pour vérifier la cohérence des données et voir leur pertinence afin de valider l'annuaire statistique en travaillant tous à l'amélioration du travail gouvernemental », a-t-il fait savoir. Le chef de département des études et de la planification du SGCM, Hampouguini Jean Parfait Ouoba, a révélé que près de 690 dossiers ont été traités entre 2024-2025 et environ 588 ont été adoptés.

« On a un chiffre de 58% en 2024 contre 52% en 2023 », a-t-il précisé. M. Ouoba a informé qu'environ 1 700 textes composés de décrets et de lois ont été publiés au journal officiel en 2024. Pour plus d'efficacité, a fait savoir le chef de département des études et de la planification, le secrétariat général du gouvernement assure depuis 2021 des formations sur le travail gouvernemental au profit des différents acteurs.