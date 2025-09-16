Sénégal: Me Aïssata Tall Sall élue membre du Conseil d'administration du Réseau des parlementaires sur la BM et le FMI

15 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu (opposition), Me Aïssata Tall Sall, a annoncé, lundi, sur le réseau social X son élection comme membre du Board, le Conseil d'administration du Réseau des parlementaires sur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

"J'ai l'insigne honneur d'annoncer mon élection comme membre du Board, Conseil d'Administration du Réseau des Parlementaires sur la Banque Mondiale et le FMI", a écrit la députée de l'opposition.

Elle a expliqué qu'à ce titre, son rôle consistera, aux côtés de ses autres collègues membres, à "administrer le Réseau dans sa mission d'appréciation critique et d'orientation des politiques menées par ces deux institutions au profit de nos populations".

La parlementaire a précisé qu'elle va siéger en sa qualité de députée du Sénégal représentant la région Afrique de l'Ouest.

"Notre mission débutera le 13 octobre à Washington à l'occasion des rencontres annuelles du FMI et de la Banque Mondiale", a-t-il indiqué.

