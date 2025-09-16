Sénégal: Le PUDC, PROMOVILLES et le PUMA transférés au ministère des Infrastructures pour plus de cohérence dans l'action publique

Le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (PROMOVILLES) et le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) ont été transférés au tout nouveau ministère des Infrastructures pour plus de cohérence dans l'action publique, a indiqué, lundi, la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"Cette réforme vise à renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action publique dans le domaine des infrastructures", a expliqué Mme Dièye lors de la cérémonie officielle de transfert de ces programmes, conformément à la centralisation des politiques d'infrastructures voulue, selon elle, par le président de la République et le Premier ministre.

Le PUDC, le PROMOVILLES et le PUMA, des programmes d'équité territoriale phares, sont désormais gérés par le ministère des Infrastructures.

Maïmouna Dièye a rappelé que cette décision est intervenue à la faveur du remaniement ministériel entériné par le décret n°2025-1430 du 6 septembre 2025.

Elle a salué la volonté des autorités de mettre fin à "l'émiettement des interventions" constaté jusque-là entre plusieurs départements ministériels.

La ministre a assuré que, malgré ce recentrage, son département demeure "renforcé" et restera axé sur une action sociale "forte, inclusive et solidaire" au service des populations.

Elle a aussi rendu hommage aux coordonnateurs des programmes, citant notamment les responsables du PROMOVILLES, du PUDC et du PUMA, pour "les acquis considérables réalisés sur le terrain".

Parmi ces résultats, elle a mentionné la réalisation de 1 017,02 km de pistes rurales au profit de 854 villages, l'électrification de 1. 172 localités, l'installation de 361 systèmes hydrauliques desservant 2. 017 villages et le déploiement de 5. 755 équipements de transformation post-récolte dans le cadre du PUDC.

Le PROMOVILLES a, pour sa part, réaménagé près de 250 km de voies, aménagé plus de 324 000 m² de parages, installé 5 497 lampadaires, construit 94 infrastructures scolaires et livré plusieurs foyers de femmes dans différentes régions.

Quant au PUMA, il a permis la réalisation de 514 infrastructures sociales de base dans 191 communes frontalières, le désenclavement de 369 localités grâce à 367 km de pistes et cinq ouvrages de franchissement, l'électrification de 174 localités ainsi que l'amélioration de la connectivité numérique avec l'installation en cours de 50 VSAT.

"Ces résultats constituent une base solide pour relever les défis encore réels, notamment la réduction durable des inégalités territoriales et l'accès équitable aux services sociaux de base", a souligné Mme Dièye, invitant les équipes à poursuivre leurs efforts aux côtés du ministère des Infrastructures.

Elle a réaffirmé son engagement à œuvrer, dans son nouveau périmètre, pour la promotion de la femme, le renforcement de l'action sociale et le développement des solidarités "au service du peuple sénégalais".

De son côté, le nouveau ministre des Infrastructures, Dethié Fall, a promis de diriger ce département dans la rigueur, la transparence et la célérité, afin de répondre aux attentes des populations.