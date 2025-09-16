Sénégal: L'IFAN lance la plateforme 'Sentermino' pour valoriser les langues nationales dans la science et l'éducation

L'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN) lance, mardi, à Dakar, la plateforme numérique "Sentermino", dédiée à la création et à la diffusion de terminologies scientifiques en langues nationales sénégalaises wolof, pulaar et seereer.

Cette plateforme est initiée avec le soutien de l'Ecole supérieure polytechnique (ESP) et l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), indique un communiqué transmis à l'APS.

Selon la même source, "ce projet national innovant a pour objectif d'harmoniser et d'uniformiser la production terminologique dans ces langues, afin de leur fournir des ressources modernes et normées".

SENTERMINO marque une étape majeure dans le développement d'un environnement scientifique et éducatif inclusif où les savoirs sont accessibles au plus grand nombre, grâce à l'intégration des langues locales, souligne t-on.

Le communiqué relève que "SENTERMINO ne se limite pas à une simple base de données. C'est un outil stratégique qui vise à constituer une base terminologique centralisée et accessible en ligne pour les langues wolof, pulaar et seereer; harmoniser, produire, valider et diffuser les terminologies en collaboration avec des experts linguistiques et sectoriels faciliter la création de contenus scientifiques, pédagogiques et professionnels dans les langues nationales ; promouvoir la valorisation et la diffusion des productions linguistiques nationales".

Avec SENTERMINO, l'Université réaffirme son engagement à rapprocher la science et l'éducation des communautés, en faisant de nos langues nationales des leviers de progrès et de créativité.

"Grâce aux outils numériques, ajoute le texte, cette plateforme ouvre la voie à une démocratisation du savoir, donne aux enseignants et aux chercheurs les moyens d'innover, et offre à chaque citoyen la possibilité d'apprendre et de s'exprimer dans sa langue. SENTERMINO s'inscrit pleinement dans la dynamique mondiale de l'éducation inclusive et contribue à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD 4), qui vise une éducation de qualité pour tous".

Le communiqué souligne que "les enjeux essentiels du projet sont de doter les langues nationales de ressources linguistiques modernes, de faciliter l'enseignement bilingue ainsi que la production de contenus scientifiques et pédagogiques, et de développer des outils de traduction assistée par ordinateur pour améliorer l'accès au savoir et renforcer l'expression autonome dans les langues sénégalaises".

A cet effet, "ce projet de recherche-action rassemble des linguistes, spécialistes en terminologie, experts sectoriels et développeurs informatiques afin de créer une base de données évolutive et accessible en ligne, couvrant de multiples domaines comme l'éducation, la santé, l'environnement, l'artisanat, les TIC, ou encore l'agriculture. Il favorisera l'enseignement bilingue et la traduction entre langues nationales ainsi qu'avec le français, grâce aux outils de traductique".