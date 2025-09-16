Sénégal: Bakel - Les maraîchers sous la hantise d'éventuels lâchers d'eau du fleuve Sénégal

Bakel — Des producteurs agricoles et maraîchers du département de Bakel (est) ont exprimé leur inquiétude face à l'annonce d'éventuels lâchers d'eau du barrage de Manantali, disant redouter des inondations qui pourraient compromettre leurs activités.

"Nous avons des craintes par rapport aux lâchers d'eau annoncés. Avec la montée actuelle du fleuve, certaines parcelles sont déjà inondées. Si les lâchers se confirment, la situation pourrait empirer", a alerté Djibril Konaté, président d'un groupement de producteurs locaux.

S'exprimant lors d'un entretien avec l'APS, M. Konaté a rappelé que des recommandations avaient été faites pour éviter les cultures dans les zones de bas-fonds, particulièrement exposées, notant toutefois que "certains n'ont pas les moyens de s'installer en altitude".

"Aujourd'hui, nous poursuivons les actions de sensibilisation pour les inciter à la vigilance et à privilégier la contre-saison froide, qui semble être la meilleure option", a-t-il martelé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette situation ravive les souvenirs douloureux des inondations de l'année dernière, causées en grande partie par des lâchers d'eau, et qui avaient entraîné d'importantes pertes matérielles, a indiqué ce responsable local.

"Nous en subissons encore les conséquences. Beaucoup de producteurs sont toujours endettés auprès des institutions financières. Cette année, nombre d'entre eux n'ont même pas pu obtenir de prêts pour démarrer la campagne agricole", a-t-il fait savoir.

Selon la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE), le niveau du fleuve à la station de Bakel se situe actuellement à 1,30 mètre de la côte d'alerte.

La Société d'exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) a exhorté samedi les riverains du fleuve Sénégal à faire davantage preuve de prudence en raison de lâchers d'eau prévus dans les prochains jours, des opérations susceptibles d'élever le niveau de ce cours.

"Les lâchers d'eau à travers le barrage se feront en fonction du niveau atteint dans la retenue et dureront autant que la côte maximale normale sera atteinte ou dépassée, conformément aux consignes d'exploitation du barrage", précise un communiqué de la SEMAF.