Sénégal: Le nouveau ministre de l'Intérieur se fixe l'objectif 'd'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens'

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Mouhamadou Bamba Cissé, a décliné, lundi, ses priorités par rapport au plan national de "sauvegarde de la tranquillité" des populations et à la "sécurité des personnes et de leurs biens" dans une région ouest-africaine confrontée à des "menaces multiformes".

"Notre pays, le Sénégal, demeure un havre de paix, de stabilité dans un environnement régional fragile, exposé à des menaces multiformes, des agressions violentes urbaines et en milieu rural. Notre priorité sera d'assurer le bon ordre, la tranquillité et la sauvegarde des personnes et de leurs biens", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service ente lui et son prédécesseur, le général Jean Baptiste Tine, le nouveau ministre de l'Intérieur a souligné que lui et ses collaborateurs doivent "davantage remettre en selle l'ordre, le civisme, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publique, entre autres".

"Je le dis avec toute la gravité qui sied. Ces objectifs seront au coeur de notre action. La discipline, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie sont des vertus qu'il nous faut ressusciter avec fracas", a-t-il insisté.

L'avocat de profession a dit mesurer pleinement la dimension stratégique, régalienne et hautement sensible de ce département que constitue le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Vous trouverez en nous un collaborateur sincère et prêt à atteindre les objectifs qui nous sont assignés, le tout sous la haute direction du président de la République et de son Premier ministre", a également déclaré Mouhamadou Bamba Cissé en direction de ses collaborateurs.

Il les a ainsi appelé à s'adosser à une doctrine du service public et non à celle de la puissance publique, rappelant que "le droit administratif a évolué".

"On est parti d'un droit administratif de la puissance publique à un droit administratif du service public, c'est-à-dire un service public au bénéfice de tous les Sénégalais"', a déclaré le ministre

Il a réitéré sa disponibilité à écouter toutes les couches de la population afin de créer un climat propice à la réussite de ses actions à la tête de son ministère.

"La concertation, le dialogue dynamique et constructif avec de larges consensus seront les outils avec lesquels nous comptons mener notre action (...). Aux acteurs politiques et à la société civile, ma porte vous sera grandement ouverte de tout temps. Je puis vous rassurer de ma disponibilité et ensemble nous mènerons la barque à bon port", a-t-il soutenu.

Mouhamadou Bamba Cissé n'a pas non plus manqué d'assurer les guides religieux et tout le peuple sénégalais de cette même disponibilité à travailler avec eux.

De son côté, le ministre de l'Intérieur sortant, le général Jean Baptiste Tine a remercié ses désormais ex-collaborateurs avant de revenir sur son bilan durant les 17 mois passés à la tête de ce département.

Il a dit avoir particulièrement retenu l'organisation parfaite des dernières élections législatives du 17 novembre 2024, qui se sont "déroulées sans aucune contestation". Il a également assuré son successeur de sa disponibilité à l'accompagner pour la réussite de sa mission.