Sénégal: Une mission commerciale québécoise présente les opportunités de coopération avec le secteur privé national

Dakar — Le directeur du Commerce international de la Côte-Nord, un organisme régional de promotion des exportations du Québec, a présenté, lundi, à Dakar, les opportunités de cette province canadienne de co-développement avec les entreprises et PME privées sénégalaises, a constaté l'APS.

"Nous savons qu'aujourd'hui, les entreprises, les PME sont confrontées à deux problématiques majeures que sont l'accès à l'énergie pour être compétitives et viables, mais également l'accès au financement", a souligné Abdoulaye Badiane.

Il s'exprimait au cours d'une rencontre dans le cadre d'une mission commerciale des entreprises de la Côte-Nord (Québec) au Sénégal, débutée le 8 et qui se termine le 27 septembre.

"'L'objectif de cette mission est de bâtir des ponts entre le Sénégal et le Canada, dans un esprit de co-développement, d'apprentissage mutuel et d'ouverture culturelle", a déclaré le directeur du Commerce international de la Côte-Nord.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abdoulaye Badiane a ainsi mis l'accent sur les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures, du financement, entre autres, relevant notamment l'expertise québécoise en matière de construction de logements sociaux "accessibles et viables".

Il a également rappelé l'importance que les autorités sénégalaises accordent à l'exploitation et la mise en valeur des ressources naturelles, insistant sur la volonté des entreprises québécoises de privilégier le transfert de compétences et de savoirs.

"Dans la Vision Sénégal 2050, mais également dans le Plan de redressement économique et social (PRES), nous avons vu que l'objectif des autorités est d'arriver à mobiliser 95% du potentiel des ressources naturelles et minières", a-t-il fait remarquer.

"Nous voulons que les entreprises canadiennes qui viennent sur place partagent tout leur savoir-faire, partagent leur plateau technique, mais également partagent le capital, donc le financement, tout en créant des emplois", a assuré le directeur du Commerce international Côte-Nord.