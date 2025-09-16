Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB) a organisé un atelier de réflexion consacré aux mécanismes de collaboration entre les antennes régionales du PNVB et les Organisations de la société civile (OSC) abritant ces antennes, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Fort de sa vision d'une société où chacun s'engage pour le développement de sa communauté ou de son pays à travers l'engagement volontaire, le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB) a tenu une rencontre avec ses chefs d'antennes régionales et les organisations de la société civile abritant ces antennes, lundi 15 septembre 2025, à Ouaga-dougou. Le Directeur général du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, a confié que cet atelier fait suite à une tournée effectuée dans les 13 régions, de mars à juillet 2025.

Pour lui, il était indiqué d'organiser la présente rencontre pour présenter les résultats de cette tournée aux acteurs terrain, en faire la capitalisation et prendre des mesures concourant à l'atteinte optimale des résultats. « Les résultats de la tournée en régions ne sont pas satisfaisants au regard des termes de la convention de collaboration qui existe entre les OSC et notre département », a-t-il reconnu. Cet atelier se justifie aussi, a-t-il poursuivi, par la volonté d'harmoniser la stratégie de mise en oeuvre de la nouvelle vision du GIP-PNVB pour une plus grande adhésion des partenaires terrain.

« Aujourd'hui, à l'ère de la Révolution populaire progressiste, nous travaillons à réduire le volontariat bureaucratique pour aller vers le volontariat utilitaire », a déclaré M. Noufé. Le directeur général du GIP-PNVB a assuré que des changements vont être perceptibles, tant en ville que dans les villages grâce à la mobilisation des volontaires sur le terrain.

Le Président de l'Association Mangdbzanga/Kadiogo, Kassoum Ilboudo, a assuré de la volonté des OSC à s'impliquer davantage dans les activités du programme au niveau des différentes régions.