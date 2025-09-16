Afrique: Hôtellerie et tourisme au burkina - Les acteurs saluent la gratuité de visa au profit des Africains

15 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Abdoulaye Balbone et Mohamed LY

La Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina (FOPAHT-B) a animé une conférence de presse, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina (FOPAHT-B) salue la décision du gouvernement d'instaurer la gratuité du visa pour tous les Africains. Elle l'a annoncée, lundi 15 septembre 2025, dans la capitale au cours d'une conférence de presse. Le président de la FOPAHT-B, Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana, a indiqué que cette décision constitue une véritable révolution pour le tourisme burkinabè. De son avis, elle ouvre de nouvelles perspectives pour leur secteur, tout en renforçant l'intégration africaine, la libre circulation des personnes et la compétitivité de la destination Burkina Faso.

« Nous saluons également une autre avancée majeure, l'obligation faite aux promoteurs de villas meublées de se conformer à la règlementation en vigueur », a-t-il ajouté. M. Zoungrana a assuré que la FOPAHT-B, pour sa part, réaffirme son engagement à accompagner ces initiatives, à mobiliser ses membres, ses partenaires et à travailler main dans la main avec l'Etat pour bâtir un tourisme burkinabè attractif, compétitif et durable. En outre, le président de la FOPAHT-B a formulé des recommandations pour le développement du secteur hôtelier et touristique.

Il s'agit notamment de la reconnaissance et l'accompagnement de la FOPAHT-B comme faitière unique et structurée du secteur touristique burkinabè, de la mise en place de mesures urgentes pour soutenir un secteur en crise, de la protection du secteur privé national face à la concurrence étrangère.

La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina est un regroupement d'associations à but professionnel du domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Elle a été mise en place en 2010 à la suite à la recommandation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La FOPAHT-B, en tant qu'acteur majeur du secteur, joue un rôle crucial dans la promotion du tourisme et dans l'amélioration de l'environnement des affaires, a soutenu Mamoudou Pierre Célestin Zoungrana.

