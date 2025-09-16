Burkina Faso: Agence nationale des évaluations environnementales - Le bilan de « l'Opération casier vide » dressé

L'Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) a dressé le bilan du traitement des demandes d'avis environnementaux dénommé « Opération casier vide » des années 2025 et 2024 et antérieures, au cours d'une conférence de presse, lundi 15 septembre 2025, à Ouagadougou.

Sous la houlette du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, l'Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) a lancé le traitement des demandes d'avis environnementaux dénommé « Opération casier vide » des années 2025 et 2024 et antérieures. Le bilan de cette opération qui s'est tenu, du 20 mars au 31 août 2025, a été dressé au cours d'une conférence de presse.

« Dans le but d'accélérer le traitement des demandes d'avis environnementaux, l'ANEVE a créé, en plus de « l'Opération casier vide », l'Antenne régionale de l'ouest (ARO) qui couvre les régions de Bankui, de Djôrô, de Guiriko, du Tannounyan et du Sourou dans le but de rapprocher l'ANEVE des populations et réduire les coûts et les délais de traitement des dossiers, sur instruction du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement », a indiqué le Directeur général (DG) de l'ANEVE, Nonguema Désiré Yaméogo.

S'agissant du bilan de l'opération, selon lui, l'on enregistre sur 1 742 dossiers reçus en cinq mois, 1 620 projets d'arrêtés élaborés pour 1 342 arrêtés signés. A la date du 31 août 2025, a ajouté le DG de l'ANEVE, ce sont 278 projets d'arrêtés qui sont en cours de traitement et 122 dossiers rejetés pour insuffisances. L'analyse de l'évolution des informations sur les avis environnementaux délivrés entre 2022 et 2024 indique une tendance haussière d'année en année, a relevé Nonguema Désiré Yameogo.

Accélérer le traitement des dossiers

« Au regard de ce qui est déjà réalisé et de l'engagement de tous les acteurs à tous les niveaux, nous avons bon espoir que le traitement des dossiers de demandes d'avis environnementaux prendra une accélération pourvu que les promoteurs, consultants et les bureaux d'études déposent leurs demandes sur la plateforme numérique SINADEVE (Système national informatisé des évaluations environnementales) à travers le lien suivant : https://sinadeve.envieau.gov.bf afin de permettre à l'ANEVE de diligenter le traitement des dossiers », a-t-il expliqué.

Le DG de l'ANEVE a soutenu que, du 1er septembre 2025 au 12 septembre 2025, sa structure a reçu 102 demandes. « L'atteinte de ces résultats a été rendue possible grâce aux efforts conjugués des agents de l'ANEVE, du Secrétariat général du ministère, du contrôle financier du ministère et du Cabinet du ministre », a-t-il laissé entendre. Quel est le poids de l'ANEVE face aux grandes entreprises minières ?

A cette question de la presse, le DG de l'ANEVE a indiqué que sans l'autorisation du ministre chargé de l'Environnement après l'examen du rapport d'évaluation environnementale, une entreprise minière grande soit-elle, ne peut acquérir un avis favorable du ministère en charge des mines, pour l'extraction du minerai. Nonguema Désiré Yameogo a saisi l'occasion pour appeler les populations à dénoncer des cas de pollution environnementale.

L'ANEVE est un Etablissement public de l'Etat à caractère administratif (EPE) qui est née de l'érection du Bureau national des évaluations Environnementales (BUNEE) en Etablissement public de l'Etat (EPE) par décret n°2020-0632/PRES/PM/MINEFID/MEEVCC du 16 juillet 2020 portant érection du BUNEE en Etablissement Public de l'Etat à caractère administratif. L'ANEVE est l'autorité nationale en matière d'évaluations environnementales et sociales de tous les plans, politiques, stratégies, programmes, projets et activités, publics ou privés, pouvant avoir un impact sur l'environnement. Elle a pour mission de contribuer à la protection de l'environnement et à sa restauration.