Burkina Faso: Neuropathie alcoolique - La consommation excessive d'alcool, principale cause

La neuropathie alcoolique est une pathologie causée par la consommation chronique d'alcool et une malnutrition associée, entraînant l'endommagement des nerfs périphériques, surtout aux extrémités. Les personnes atteintes de cette maladie doivent suivre un traitement médical pour recouvrer la santé.

La neuropathie alcoolique, aussi appelée polyneuropathie alcoolique, est une atteinte des nerfs périphériques qui se traduit par des douleurs, un affaiblissement musculaire, des crampes, des sensations de paralysie. Elle est liée aux effets toxiques de l'alcool, mais également au manque de vitamine B1, une carence fréquente chez les personnes souffrant d'alcoolisme. La maladie est causée par une consommation excessive et prolongée d'alcool et touche le plus souvent les membres inférieurs.

Selon les spécialistes, les nerfs concernés sont, dans la majorité des cas, ceux conduisant la sensibilité (tactile et thermique) et ceux qui commandent la contraction des muscles (nerfs moteurs), des membres inférieurs, même si les bras et le système optique peuvent être concernés. On parle parfois de « polyneuropathie périphérique », car elle concerne les nerfs du système nerveux périphérique et non ceux du système nerveux central (moelle épinière et encéphale).

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de l'apparition d'une neuropathie alcoolique. La décomposition de l'alcool dans l'organisme génère la libération de substances toxiques susceptibles d'endommager les nerfs. Celles-ci peuvent en effet agir sur les membranes cellulaires des neurones, leurs récepteurs et leur métabolisme lipidique, ce qui peut affecter la transmission des messages nerveux. Les effets de l'alcool sur les nerfs dépendent des quantités d'alcool consommées, de la durée de l'alcoolisme et de l'âge de la personne concernée. L'association d'une consommation d'alcool au tabagisme peut aussi être à l'origine d'une atteinte du nerf optique appelée neuropathie optique. La pathologie peut aussi être due à une carence en vitamine B1 fréquemment chez les personnes alcooliques.

Des symptômes insidieux

Appelée également thiamine, la vitamine B1 joue non seulement un rôle fondamental dans le métabolisme des glucides, mais aussi dans le fonctionnement des cellules du système nerveux, son déficit pouvant entraîner une dégénérescence des nerfs périphériques. La neuropathie alcoolique s'accompagne généralement de divers symptômes insidieux, plus ou moins gênants, qui s'expriment de manière chronique ou aiguë et qui peuvent s'aggraver rapidement. On retrouve, entre autres, des crampes survenant surtout la nuit, une impossibilité de soulever les orteils ou les pieds, des douleurs dans les jambes exacerbées par le froid et atténuées par la chaleur, une sensation de paralysie ou de léthargie des membres et un affaiblissement musculaire...

Le diagnostic d'une neuropathie affectant les membres repose en premier lieu sur un examen clinique. Plusieurs signes peuvent alerter le médecin. Il s'agit notamment d'une douleur à la palpation des mollets et des tendons d'Achille, d'une perte progressive des réflexes des membres inférieurs et supérieurs, une diminution de la sensibilité au toucher et à la chaleur, une diminution de la perception et de la réactivité à la douleur...

Le traitement de la neuropathie repose avant tout sur le sevrage alcoolique. Si une carence en vitamine B1 a été mise en évidence, il convient également de la traiter. L'association du sevrage et de la correction de la carence permet la régénération des nerfs périphériques en plusieurs mois. Cependant, le pronostic dépend souvent de la sévérité de la dépendance et de la facilité qu'aura la personne concernée à se libérer de l'alcool. Avant d'initier tout traitement, les spécialistes recommandent de rechercher de possibles autres causes comme le diabète, la prise de médicaments neurotoxiques, l'insuffisance rénale etc.