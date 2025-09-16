Burkina Faso: Coup de balai volontaire - Tenkodogo fait son toilettage

Le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso(GIP-PNVB), en collaboration avec le Bureau national des grands projets, a organisé, les 13 et 14 septembre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, des activités de salubrité, de reboisement et d'appui à l'initiative Faso Mêbo.

Plusieurs jeunes et femmes de Tenko-dogo ont répondu à l'opération « coup de balai volontaire », portée par le Groupement d'intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), en collaboration avec le Bureau national des grands projets. En effet, munis de machettes, de râteaux, de pelles, de brouettes et de balais, ils ont pris d'assaut, le 13 septembre 2025, les alentours du marché du secteur 6

de la cité du Zoungrantenga pour le débarrasser des mauvaises herbes.

Le 14 septembre 2025, ils ont mis en terre 200 plants composés de plusieurs espèces dans l'enceinte de l'école d'application de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Puis le cap a été mis sur le site du siège de Faso Mêbo de Tenkodogo où les volontaires ont mis la main à la pâte pour la fabrication de pavés. « Le coup de balai volontaire est un concept pour renforcer davantage l'engagement pa-triotique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est une initiative communautaire qui ne doit pas s'arrêter à cette activité », a déclaré le haut-commissaire de la province du Boulgou, Constantin Dabiré. Pour lui, à l'issue de cette activité, l'engagement citoyen doit être ressenti au quotidien dans le comportement de chacun à domicile, au travail, individuellement ou collectivement afin de participer au bien-être de sa communauté.

« Conscientiser notre jeunesse »

Abdoul Aziz Zabsonré, étudiant en agronomie et volontaire, a salué ce coup de balai qui, à ses yeux, est une initiative noble qui répond à l'appel du président du Faso. « Ce coup de balai volontaire va permettre de conscientiser notre jeunesse à prendre l'initiative de nettoyer également son cadre de vie et pallier

le changement climatique », a-t-il ajouté. Pour Aimatou Kabré, une volontaire venue aider à la confection des pavés au siège de Faso Mêbo, le Burkina Faso a besoin de jeunes pour avancer. En ce qui concerne les plants mis en terre, le directeur régional des eaux et forêts du Nakambé, le lieutenant-colonel Jean Bosco Zongo, a rassuré que ce sont des espèces ombrageuses et fruitières qui tiennent compte du statut du site qui est une école.

Il a dit compter sur les élèves et leurs enseignants pour l'entretien des plants, ce d'autant plus que la saison des pluies tire vers sa fin.Selon le chef d'antenne du GIP-PNVB dans la région du Nakambé, Pawalemdé Yaméogo, la première édition, tenue dans trois régions du pays, a connu un franc succès, d'où la nécessité d'étendre la dynamique aux autres chefs-lieux de région du pays.

Il a expliqué que pour la mobilisation, sa structure s'est appuyée sur un noyau dur de 200 volontaires ayant bénéficié d'une formation sur le volontariat, l'hygiène et assainissement, sur la Révolution progressiste et populaire afin de les amener à changer de comportement. A côté d'eux, M. Yaméogo s'est réjoui de voir d'autres citoyens de Tenkodogo se joindre à l'initiative.

Le représentant du Bureau national des grands projets, Sevérin Sebgo, a rappelé que ces actions entrent dans le cadre de l'Initiative présidentielle pour le développement communautaire. Pour lui, qui dit assainissement du cadre de vie, dit amélioration du bien-être de la population et cela contribue au développement. Il a remercié la population de Tenkodogo pour sa mobilisation dans les différentes activités au cours de ces deux jours.