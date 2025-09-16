Burkina Faso: Soutien aux familles vulnérables - La CNSS remet bourses, kits scolaires et vivres

La direction régionale de la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) de l'ex-Boucle du Mouhoun a remis des kits, bourses scolaires et vivres aux élèves orphelins vulnérables et à des veuves de ses assurés sociaux, vendredi 12 septembre 2025, à Dédougou.

Pour la 9e fois, la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNSS) vole au secours des parents d'élèves des familles vulnérables des assurés sociaux. Vendredi 12 septembre 2025, la CNSS a procédé à la remise de bourses d'études et de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables des assurés sociaux de sa direction régionale. Au total, 50 élèves orphelins vulnérables ont reçu chacun un lot composé d'une bourse d'études de 100 000 F CFA et un kit scolaire d'une valeur de 25 000 F CFA.

En plus de ce don, la CNSS a offert 80 sacs de riz de 50 kilogrammes à 80 veuves de ses défunts assurés sociaux. Le directeur régional de la CNSS Dédougou (DR/CNSS Dédougou), Wendmalgré Sawadogo, a souligné que cette action s'inscrit dans la dynamique des œuvres sociales de l'institution. Il a indiqué que les bourses d'études sont destinées à la prise en charge de la scolarité des bénéficiaires à la rentrée scolaire 2025-2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'agissant des vivres, il a précisé que seules les veuves qui jouissent de pensions « très modestes » sont éligibles. M. Sawadogo a indiqué que l'objectif est de permettre à un grand nombre d'enfants de pouvoir aller à l'école et de contribuer à lutter contre la déscolarisation et les pratiques nuisibles. Se réjouissant du bilan de cette initiative, il a réitéré l'engagement de la Caisse à poursuivre cette œuvre d'assistance sociale. L'élève Philomène Konaté a avoué que ces bourses d'études et kits scolaires sont un soulagement pour les parents et tuteurs à l'occasion de la prochaine rentrée des classes. Quant à la veuve Bibata Traoré, elle a confié que les vivres vont aider à la prise en charge alimentaire des familles.

Promouvoir la solidarité nationale

Le parrain de la présente édition, Dieudonné Tougfo, par ailleurs président de la délégation spéciale de Dédougou, a salué l'initiative. Il a recommandé aux boursiers de ramener de bons résultats. La CNSS, à travers cette remise, aux dires du DR/CNSS Dédougou, a mis en branle sa responsabilité sociétale envers ses assurés sociaux. La représentante du gouverneur de Bankui, Adjara Kientega, par ailleurs secrétaire générale de la région, a mentionné que l'organisation de cette activité répond à l'orientation de la stratégie nationale de la protection sociale.

Affirmant que la caisse de Sécurité sociale est de plain-pied dans cette dynamique, elle a expliqué que la stratégie prévoit que des dispositions soient prises afin que chaque Burkinabé puisse bénéficier d'assistance et de la solidarité nationale. Pour cela, elle a appelé les autres acteurs à emboiter le pas à la CNSS. Les partenaires techniques et financiers de la Caisse nationale de Sécurité sociale étaient représentés à cette édition par Florence Tamini. Elle a rassuré la CNSS de leur disponibilité à accompagner « cette noble initiative » pour garantir le bien-être social des veuves et l'accès à l'éducation des enfants des couches vulnérables de ses assurés sociaux.