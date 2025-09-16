Tunisie: Rentrée scolaire au pays - L'Institut de nutrition en première ligne contre l'obésité infantile

Face à la progression inquiétante de l'obésité infantile en Tunisie, l'Institut national Zouhair Kallel de nutrition et de technologie alimentaire a lancé, à la rentrée scolaire, une campagne inédite dans un centre commercial de Tunis. Son objectif : sensibiliser élèves et parents à l'importance d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière.

Des chiffres alarmants qui sonnent comme une alerte nationale

Les données récentes révèlent que 21 % des enfants tunisiens sont déjà touchés par l'obésité. Pire encore, près de 50 % de la population pourrait être exposée d'ici 2027. Cette tendance place la Tunisie parmi les pays les plus menacés de la région, confirmant l'urgence de mesures de prévention dès le plus jeune âge.

Le rôle crucial du petit-déjeuner scolaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de cette campagne, des nutritionnistes ont mis en avant un message simple mais vital : le petit-déjeuner équilibré reste le premier bouclier contre l'obésité.

Fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et eau doivent remplacer les produits ultra-transformés et sucrés.

Ce repas clé conditionne non seulement la concentrationscolaire, mais aussi la vitalité physique des élèves tout au long de la matinée.

Une stratégie nationale pour ancrer la culture nutritionnelle

Cette action, pilotée par le département de la formation et de l'information de l'Institut, s'inscrit dans une stratégie nationale de santé publique. L'ambition est claire : instaurer une culture de la nutrition saine à l'école et en famille, afin de briser le cercle vicieux de l'obésité infantile avant qu'il ne devienne un problème irréversible de société.