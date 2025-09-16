Tunisie: Athlétisme - Mondiaux de Tokyo - Jaziri finaliste, Bouzayani prévenue

Ces championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF - Tokyo (Japon) sont réellement difficiles à couvrir en raison du décalage horaire qui ne permet pas de suivre et d'informer à temps. Les séries se sont déroulées lors de la séance nocturne de la première journée. On attendait pour cette première journée Amine Jhinaoui et voilà que perce Ahmed Jaziri.

A ce propos, nous avons toujours considéré que Ahmed Jaziri, qui s'est qualifié pour la finale du 3.000 m steeple hommes, après avoir terminé cinquième de la première série avec un temps de 8"31'41, valait mieux que ses apparitions quelque peu discrètes.

En effet, Ahmed Jaziri a fait un temps moins bon que celui d'Amine Jhinaoui, mais il a intelligemment mené sa course pour se qualifier. Amine Jhinaoui a été victime de sa réaction tardive et a donné espoir à son suivant immédiat pour le surprendre et lui souffler la cinquième place qualificative. Mohamed Amine Jhinaoui n'a pu de ce fait accéder à cette finale du 3.000 m steeple hommes après avoir terminé sixième de la deuxième série avec un temps de 8"27'89. La finale aura lieu aujourd'hui à 13h55, heure tunisienne.

Bouzayani et Dhahri en course

Pour les féminines, c'est également aujourd'hui qu'auront lieu les séries de qualifications du 3.000 m steeple avec la participation du duo Maroua Bouzayani, 7e mondiale, et Rihab Dahri, 35e mondiale. Avec toute l'expérience acquise, Maroua Bouzayani est prévenue après la déconvenue de Jhinaoui.

Il ne faut absolument pas se laisser enfermer ou offrir à ses adversaires directs la possibilité de s'en débarrasser. Bien sûr, il y a des calculs à faire, pour éviter une dilapidation de ses forces en prévision de la finale, mais en cours de course il y a aussi des calculs à faire et vite pour ne pas se faire piéger.

Pour la jeune Rihab Dahri, sa présence à ce niveau est déjà une consécration. Elle a tout à gagner et elle pourrait jouer tactiquement en protégeant son aînée, au moins pour lui éviter d'être enfermée. Ce sera aussi pour elle une occasion d'améliorer son temps.