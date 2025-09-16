Tunisie: Programme Culture 2030 de l'UNESCO - La culture, un levier de développement durable

L'idée est simple mais ambitieuse : donner à la culture un poids chiffré et démontrer, par des données concrètes, son rôle dans l'économie, l'éducation, la cohésion sociale et même la résilience face aux défis climatiques.

Autrement dit, sortir la culture du registre de l'« extra » pour l'inscrire pleinement dans les politiques publiques.

La Cité de la culture accueille, du 15 au 17 septembre 2025, un atelier national qui place la culture au coeur du développement durable. Initiée par le ministère des Affaires culturelles, la commune de Tunis et l'Unesco, avec l'appui de l'Union européenne, cette rencontre mettra en lumière les indicateurs culture|2030, un outil pensé pour mesurer la contribution réelle de la culture aux Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies.

Au programme de ces trois journées : présentation de la méthodologie des Indicateurs, sessions de formation pour les acteurs locaux et nationaux, et élaboration d'une feuille de route adaptée à la Tunisie. Institutions gouvernementales, société civile, secteur privé et experts se retrouveront autour de la même table pour réfléchir à la meilleure façon d'intégrer la culture dans la stratégie nationale de développement.

Les Indicateurs Culture|2030, développés par l'Unesco et son Institut de statistique reposent sur quatre grandes dimensions : Environnement et résilience, qui interroge le rôle du patrimoine dans la durabilité ; Prospérité et moyens de subsistance, qui met en lumière le poids économique et social de la culture ; Connaissances et compétences, qui mesure sa place dans l'éducation et la transmission ; Inclusion et participation, qui veille à l'accès équitable et à la cohésion sociale.

Avec ce projet, la Tunisie rejoint un réseau international de pays décidés à faire compter la culture dans la marche vers 2030. Un pas symbolique mais aussi stratégique, pour que l'art, le patrimoine et la création soient considérés comme des piliers du développement au même titre que l'économie ou l'écologie.