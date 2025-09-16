Tunisie: Place Mongi Bali - Un agent de propreté roué de coups par des individus en état d'ébriété

Situées en plein coeur de Tunis, les places Barcelone et Mongi Bali ont subi une véritable métamorphose grâce aux travaux de toilettage et d'embellissement qui leur ont permis de leur faire retrouver leur éclat d'antan.

Délaissées et abandonnées pendant de nombreuses années, livrées aux actes de vandalisme des voyous et des malfrats, ces deux lieux emblématiques, affichent à nouveau leur splendeur de jadis et sont redevenues un magnifique lieu de promenade au plus grand bonheur des habitants et des visiteurs, symbolisant le renouveau mais surtout l'engagement de la municipalité de Tunis pour la beauté, la propreté et notamment la promesse d'un meilleure cadre de vie.

Toutefois, garder ces places propres et belles et les protéger des comportements inciviques des individus représente un défi de taille pour les institutions locales.

Et la tâche semble loin d'être aisée, au vu du récent incident survenu à la place Mongi Bali. Il y a deux jours, des individus en état d'ébriété sont s'en pris violemment à un agent de propreté qui procédait au nettoyage des lieux et qui les a rappelés à l'ordre, en leur demandant de veiller à la propreté de l'espace.

La victime, qui a été rouée de coups jusqu'à l'inconscience, a été transportée à l'hôpital par la protection civile pour recevoir les soins nécessaires. Cet incident tragique met en lumière le problème d'insécurité qui règne dans certains endroits du centre-ville notamment la nuit tombée.