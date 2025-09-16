Tunisie: Le Président Kaïs Saïed ferme et confiant - Une approche pour un pays sociale et souveraine

La Tunisie mène une bataille sans merci contre la corruption et la spéculation comme vient de le réitérer le Chef de l'Etat en présidant le dernier Conseil des ministres. Mais force est de reconnaître que cette nouvelle confirmation pour concrétiser ces points vient exprimer la détermination inébranlable en vue de mener les différents volets du projet présidentiel à bon port au grand bonheur de la Tunisie nouvelle et du peuple tunisien.

En effet, il est utile de rappeler que dès son avènement à la magistrature suprême, plus particulièrement depuis le processus du 25 juillet 2021, le Président de la République a multiplié les actions prouvant qu'il ne ménage aucun effort pour asseoir une société plus égalitaire conférant, de la sorte, une fiabilité et une viabilité à son programme.

Il faut dire qu'à maintes reprises, aussi bien lors des rencontres avec des membres du gouvernement qu'avec des citoyens lors de ses sorties sur le terrain, le Président Kaïs Saïed a crié haut et fort qu'il était plus que possible de construire une Tunisie nouvelle grâce à des approches nouvelles et des concepts novateurs.

Ainsi, dans le cadre d'une multitude d'échanges et d'écoutes, le Chef de l'Etat est resté au fait des préoccupations des populations et de leurs visions quant aux solutions à rechercher en vue d'apporter des réponses urgentes aux diverses catégories sociales dans toutes les régions de Tunisie, notamment celles dites "marginalisées et exclues".

L'objectif principal de ce projet demeure l'esprit de la libération nationale, un terme qui revient, tel un leitmotiv, dans les diverses déclarations du Président de la République, une guerre menée sur tous les fronts et dans toutes les régions.

D'ailleurs, toutes les visites ne constituent pas une fin de soi dans le sens où elles ont été souvent, pour ne pas dire toujours, suivies de décisions et de mesures concrètes et immédiates pour répondre positivement aux aspirations et aux revendications des citoyennes et des citoyens.

En outre, la lutte en faveur du changement porte sur les diverses défaillances tout en impliquant des actes efficaces contre les lobbies du mal et autres forces occultes qui agissent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, les campagnes opérées pour diffamer systématiquement, via des pages douteuses sur les réseaux sociaux, l'Etat tunisien et son action pour le développement du pays sont là pour témoigner de la volonté maléfique d'entraver la bonne marche des rouages de l'Etat social et uni.

Ces visites sur le terrain ont abouti à des mesures prises par les autorités concernées afin d'améliorer les conditions de vie dont ont peut citer, entre autres, la fin de la sous-traitance, la création de postes d'emploi pour les chômeurs, la relance des grands projets bloqués, la confirmation du droit au travail, considéré, à juste titre, comme étant un pilier de la dignité, etc.

A ce propos, le Chef de l'Etat n'a cessé d'affirmer que la dignité des citoyens représente une ligne rouge à ne pas franchir dans le sens où l'exclusion et la marginalisation constituent des formes de crimes sociaux qu'il faut combattre, selon les termes mêmes utilisés par le Président Kaïs Saïed.

L'autre aspect positif à souligner dans le projet présidentiel est cette volonté d'opter pour des solutions globales et non sectorielles en vue de la mise en oeuvre d'un développement durable fondé sur la justice et le développement global.

Ainsi, grâce à cette vision basée sur la participation réelle et effective de toutes les composantes de la société, y compris les jeunes générations, pour faire émerger une Tunisie nouvelle et forte basée sur les ressources naturelles et humaines, on constate une orientation résolue et irréversible vers la mise en place d'une société bénéficiant de la justice sociale, du compter-sur-soi et de la souveraineté nationale.